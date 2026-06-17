L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale de Russie, Stanislav Cherchesov, a partagé ses réflexions sur la Coupe du Monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. L'expert renommé a évoqué l'élargissement du format du tournoi, l'arrivée de nouveaux participants, l'équipe nationale d'Ouzbékistan et les favoris de la compétition.

Cherchesov a déclaré voir positivement l'augmentation du nombre d'équipes à 48 et la participation de nouvelles nations. Selon lui, si Curaçao ou d'autres débutants se sont qualifiés selon le règlement actuel, c'est qu'ils en étaient dignes.

« Dans l'ensemble, je suis favorable à l'élargissement du format de la Coupe du Monde et à l'émergence de nouvelles équipes nationales. Je n'ai rien contre Curaçao ou d'autres équipes. Ils ont franchi les étapes de qualification selon le règlement en vigueur. Par conséquent, ils le méritaient », a déclaré Cherchesov.

Parallèlement, l'expert s'est souvenu de l'époque où accéder aux grands tournois était beaucoup plus difficile. Il a rappelé qu'autrefois, le nombre de participants à l'Euro était bien moindre et que l'obtention d'un ticket exigeait une compétition extrêmement rude.

« D'un autre côté, je me souviens des périodes où il était bien plus difficile de se qualifier pour un grand tournoi. À l'Euro, il y avait deux groupes de quatre équipes. Pour y parvenir, une lutte acharnée était nécessaire. La concurrence était très forte, tout le monde passait par des épreuves difficiles », a-t-il ajouté.

Selon Cherchesov, la géographie du football s'élargit actuellement. Davantage de pays ont la possibilité de participer à la Coupe du Monde, ce qui est intéressant pour les supporters et apporte des couleurs nouvelles au tournoi. Cependant, l'exigence principale reste la même : chaque équipe qualifiée doit produire un jeu à la hauteur du niveau de la compétition.

« Désormais, le nombre d'équipes a augmenté. Nous verrons bien. Le plus important est qu'elles soient au niveau du tournoi », a souligné l'expert.

Stanislav Cherchesov est également revenu sur certains groupes de la Coupe du Monde 2026. Il a indiqué que le groupe F, comprenant les Pays-Bas, le Japon, la Suède et la Tunisie, suscite un grand intérêt. Dans ce groupe, les écoles de football européenne, asiatique et africaine s'affrontent, rendant chaque match potentiellement riche en intrigues.

L'expert a affirmé qu'il suivrait également avec intérêt l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Il a souligné qu'il connaissait bien l'ancien sélectionneur Timur Kapadze et qu'il respectait le travail accompli avec l'équipe nationale.

« Je suis également avec intérêt l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Je connais bien l'ancien sélectionneur Timur Kapadze. En tant que jeune spécialiste, il a conduit l'équipe nationale vers un grand tournoi et a également travaillé avec l'équipe olympique », a déclaré Cherchesov.

Selon lui, des échanges ont eu lieu avec Kapadze et son staff. Ses adjoints étaient venus demander conseil et observer les jeunes joueurs. Cherchesov n'a pas caché qu'il aurait souhaité que Timur Kapadze poursuive son travail, tout en notant que ces décisions incombent à la fédération.

« Nous avons communiqué. Ses adjoints sont venus nous voir pour demander conseil et observer les jeunes joueurs. J'aurais aimé que Timur continue son travail, mais c'est la fédération qui prend la décision », a déclaré l'ancien coach de la Russie.

Il est à noter qu'après la qualification de l'Ouzbékistan pour la Coupe du Monde, le technicien italien Fabio Cannavaro a été nommé sélectionneur. Vainqueur de la Coupe du Monde 2006, Cannavaro dirige désormais les « Loups blancs » pour leur historique première participation.

Cherchesov a également indiqué qu'il suivrait les performances de l'équipe d'Ouzbékistan sous la direction de Cannavaro.

« Maintenant, Fabio Cannavaro a pris la tête de l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Bien sûr, je suivrai cette équipe », a-t-il affirmé.

Pour les supporters ouzbeks, c'est une reconnaissance intéressante. En effet, la participation de l'équipe nationale à la Coupe du Monde suscite un grand intérêt non seulement dans le pays, mais aussi dans les nations footballistiques voisines et au-delà. L'équipe nationale fait son entrée sur la scène mondiale pour la première fois, et chaque match marquera une nouvelle étape pour le football ouzbek.

Cherchesov a également exprimé son avis sur les favoris du tournoi. Selon lui, il est difficile de prédire quelle équipe produira le meilleur football au début de la Coupe du Monde. Il y a toujours des favoris, mais la Coupe du Monde est une compétition où n'importe quelle équipe peut créer la surprise.

« Il est difficile de dire qui produira le meilleur football au début du tournoi. Il y a toujours des favoris, mais la Coupe du Monde est un tournoi où n'importe quelle équipe peut créer la sensation », a déclaré l'expert.

Cette réflexion reflète parfaitement l'esprit de la Coupe du Monde. Les grands noms, les effectifs puissants et les pronostics des bookmakers sont importants, mais chaque minute sur le terrain peut engendrer un nouvel événement. L'histoire du Mondial a vu de nombreux favoris s'effondrer tôt et des débutants stupéfaire le monde entier.

Fait intéressant, lorsqu'on a demandé à Cherchesov qui serait le vainqueur de la Coupe du Monde 2026, il n'a pas choisi l'Espagne, la France ou l'Argentine, comme beaucoup l'auraient attendu, mais les Pays-Bas.

« Quand on m'a demandé qui serait le vainqueur de la Coupe du Monde 2026, j'ai répondu les Pays-Bas. Certains ont été surpris par ma réponse », a-t-il déclaré.

Cherchesov a expliqué que beaucoup citent l'Espagne, la France ou l'Argentine comme favoris. Il a voulu exprimer un avis différent et a donc choisi les Pays-Bas.

« Beaucoup citent l'Espagne, la France ou l'Argentine. Moi, j'ai dit les Pays-Bas — pour me démarquer des autres. C'est ainsi que j'aborde la question », a ajouté Stanislav Cherchesov.

L'école de football néerlandaise s'est toujours distinguée par sa culture tactique, sa préparation technique et ses joueurs de haut niveau. Les « Oranje » ont atteint la finale de la Coupe du Monde à plusieurs reprises dans l'histoire, sans jamais remporter le trophée. Ainsi, la prédiction de Cherchesov est d'un côté inattendue, mais d'un autre côté, elle n'est pas contraire à la logique footballistique.

L'intrigue est omniprésente pour la Coupe du Monde 2026. Le format s'est élargi, de nouvelles équipes sont arrivées, les favoris sont nombreux et les débutants sont prêts à s'imposer. Pour l'Ouzbékistan, ce tournoi a une importance historique. L'équipe nationale, dirigée par Fabio Cannavaro, foulera pour la première fois le sol d'un Mondial sous les yeux du monde entier.

Les propos de Cherchesov montrent que l'intérêt pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan existe également parmi les experts internationaux du football. Désormais, les « Loups blancs » n'ont qu'une mission : se montrer dignes sur la grande scène, prouver qu'ils ne sont pas une proie facile pour leurs adversaires et rendre leurs supporters fiers.