Messi entre dans l'histoire avec un triplé contre l'Algérie (vidéo)

La Coupe du Monde 2026, qui se déroule sur les pelouses d'Amérique du Nord, continue d'offrir des moments inoubliables et des records grandioses à des millions de passionnés. Lors d'un match passionnant de la première journée de la phase de groupes, l'équipe nationale d'Argentine, championne du monde en titre, a affronté l'Algérie. Dans un stade comble, les hommes de Lionel Scaloni ont totalement dominé leur adversaire, s'imposant sur un score large et convaincant de 3-0. Une fois de plus, tout le stade s'est incliné devant la plus grande légende de notre époque.

Triplé historique de Lionel Messi : nouveaux records outre-Atlantique !

Comme toujours, le capitaine de l'équipe nationale, Lionel Messi, a été le héros absolu et le magicien de ce duel intense. Le grand attaquant a totalement démantelé la ligne défensive algérienne, frappant trois fois avec précision au fond des filets pour inscrire un triplé impressionnant. Fait notable : pour l'attaquant légendaire, désormais âgé de 38 ans, ce résultat marque son premier triplé dans l'histoire des Coupes du Monde, gravant ainsi son nom dans les annales. Le meilleur joueur de la planète a disputé jusqu'à présent 27 matchs en phase finale de Coupe du Monde, totalisant 16 buts et 8 passes décisives.

Vous pouvez consulter les statistiques sportives officielles et le tableau d'analyse historique des performances de Lionel Messi lors de la 1ère journée de la Coupe du Monde 2026 ainsi que son statut de meilleur buteur de l'histoire ci-dessous :

Compétition et résultat de la 1ère journée Héros du match et âge Résultat historique enregistré Statistiques globales en Coupe du Monde Meilleurs buteurs de l'histoire (Comparaison) Prochain adversaire officiel Coupe du Monde 2026

Argentine — Algérie — 3:0 Lionel Messi

(38 ans, Attaquant) Triplé

(Son premier triplé en Coupe du Monde) • 27 matchs

• 16 buts

• 8 passes décisives • Miroslav Klose (16 buts)

• Lionel Messi (16 buts) Autriche

(Le record absolu peut être établi)

Miroslav Klose rattrapé : Prochaine cible — l'Autriche !

Ces trois buts marqués contre l'Algérie n'ont pas seulement rapporté trois points à Messi, ils l'ont propulsé au sommet du football mondial. Grâce à ce succès, Lionel Messi a égalé le record de l'ancien attaquant légendaire de l'équipe d'Allemagne, Miroslav Klose, dans la liste des meilleurs buteurs de l'histoire des Coupes du Monde. Actuellement, les deux joueurs comptent 16 buts chacun, dominant ensemble le classement mondial.

Le prochain adversaire de l'Argentine en phase de groupes sera l'Autriche. Si Leo parvient à marquer un seul but lors du prochain match, il dépassera l'ancienne star allemande pour devenir le meilleur et unique buteur absolu de l'histoire des Coupes du Monde.

Conclusion des analystes sportifs de Zamin : Le fait que Messi, à 38 ans, affiche une telle forme physique et mène son équipe lors de la Coupe du Monde 2026 prouve que sa soif de jeu reste infinie. Il ne fait aucun doute qu'il battra le record de Klose et consolidera encore une fois son statut de grandeur. L'Albiceleste (Argentine) est tout à fait capable de défendre son titre de champion à ce rythme !

Suivez chaque pas du légendaire Messi dans les stades de la Coupe du Monde 2026, la chronologie des records et les actualités les plus rapides et fiables du football mondial, toujours avec nous sur les pages de Zamin !