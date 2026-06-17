L'Autriche s'impose avec assurance face à la Jordanie

·50·Sport
L'Autriche s'impose avec assurance face à la Jordanie

La Coupe du Monde 2026, accueillie sur les pelouses d'Amérique du Nord, continue de ravir les passionnés de football avec des rencontres riches en intensité et en rebondissements. Lors du premier match du groupe J, l'Autriche, représentant discipliné et puissant de l'Europe, a affronté la Jordanie, l'une des équipes les plus dangereuses d'Asie ces derniers temps. Dans un duel intense disputé dans les stades outre-Atlantique, les Autrichiens ont fait preuve de leur savoir-faire en s'imposant sur un score convaincant et crucial de 3-1.

Un drame en deux actes et un cadeau en contre

La rencontre a débuté comme prévu par des attaques actives des hommes de Ralf Rangnik. Dès la 20e minute, le talentueux milieu autrichien Romano Schmid a laissé le gardien adverse impuissant, ouvrant le score et faisant vibrer le stade — 1-0. La première période s'est ainsi achevée sur la domination des Européens.

Cependant, dès le début de la seconde période, les Asiatiques sont entrés en scène. Refusant de s'avouer vaincus, l'équipe de Jordanie a réussi à égaliser à la 50e minute. L'attaquant talentueux Ali Olwan a rétabli l'équilibre d'une frappe précise et inattendue — 1-1.

Le moment le plus excitant et décisif du match est survenu à la 76e minute. Yazan Al Arab, défenseur jordanien, a commis une erreur dans sa propre surface de réparation, marquant contre son camp et redonnant l'avantage à l'Autriche — 2-1. Dans les toutes dernières secondes du temps additionnel, à la 90+12e minute, la légende du football autrichien Marko Arnautovic, entré en jeu, a froidement converti un penalty pour mettre le point final logique à la rencontre — 3-1.

Vous pouvez consulter les détails complets du match entre l'Autriche et la Jordanie, la chronologie des buts et les compositions étendues des équipes via le tableau d'analyse sportive officiel suivant :

Statut du match et score final

Chronologie des buts et minutes

Composition de l'équipe d'Autriche

Composition de l'équipe de Jordanie

Coupe du Monde 2026. 1er tour



Autriche — Jordanie — 3:1



Choc intense de la phase de groupes

1:0 — R. Schmid (20')


1:1 — A. Olwan (50')


2:1 — Ya. Al Arab (76'-csc)


3:1 — M. Arnautovic (90+12'-pen)

A. Schlager, S. Posch, F. Lienhart, D. Alaba (P. Wanner 59'), F. Mwene (K. Chukwuemeka 59'), N. Zayvald, K. Schlager (K. Danso 59'), R. Schmid (P. Wimmer 83'), K. Laimer, M. Sabitzer, S. Kalajdzic (M. Arnautovic 46').

Ya. Abulayla, A. Nasib (S. Al Rosan 82'), Ya. Al Arab, M. Abu Alnadi (S. Obaid 72'), E. Haddad (M. Al Mardi 82'), M. Abu Taha, O. Al Fakhoury (M. Al Dawood 88'), N. Al Rashdan, N. Al Rawabdeh, A. Olwan, M. Al Tamari (A. Al Azayzeh 88').

Un véritable « combat » nous attend au deuxième tour !

Après cette victoire importante, l'équipe nationale d'Autriche a glané 3 points précieux et a amélioré ses chances de qualification. Lors du prochain 2e tour, les Autrichiens feront face à un test extrêmement intense et difficile contre le grand favori du tournoi, l'Argentine menée par Lionel Messi. La Jordanie, marquée par la défaite, affrontera lors du prochain tour l'Algérie, représentant majeur de l'Afrique.

Conclusion des analystes sportifs de Zamin :

L'Autriche a su montrer son niveau sous la direction de stars expérimentées comme David Alaba et Marcel Sabitzer. Bien que la Jordanie ait opposé une résistance sérieuse en seconde période, la supériorité tactique des Européens a scellé le sort du match. Le duel Argentine — Autriche au deuxième tour sera crucial pour déterminer le leader du groupe !

Suivez toujours sur les pages de Zamin les matchs les plus brûlants de la Coupe du Monde 2026, les pas victorieux des équipes nationales en Amérique du Nord et les actualités les plus rapides et exclusives du football mondial !

AutricheJordanieRalf RangnickRomano SchmidMarko Arnautovic
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Nestor Lorenzo appelle à ne pas sous-estimer l'équipe d'OuzbékistanNestor Lorenzo appelle à ne pas sous-estimer l'équipe d'OuzbékistanAujourd'hui, 07:01Cannavaro : nous allons profiter de chaque match de la Coupe du MondeCannavaro : nous allons profiter de chaque match de la Coupe du MondeAujourd'hui, 06:54L'équipe d'Ouzbékistan affrontera la Colombie en tenue blancheL'équipe d'Ouzbékistan affrontera la Colombie en tenue blancheAujourd'hui, 06:27Abbosbek Fayzullayev figure sur la liste des étoiles montantes attendues à la Coupe du MondeAbbosbek Fayzullayev figure sur la liste des étoiles montantes attendues à la Coupe du MondeAujourd'hui, 06:02Quatre matchs importants et passionnants aujourd'hui à la Coupe du Monde 2026Quatre matchs importants et passionnants aujourd'hui à la Coupe du Monde 2026Aujourd'hui, 05:55Scaloni émerveillé par le génie de Messi face à l'AlgérieScaloni émerveillé par le génie de Messi face à l'AlgérieAujourd'hui, 05:42
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
La controverse sur le penalty autour d'Abduqodir Husanov s'intensifie
La controverse sur le penalty autour d'Abduqodir Husanov s'intensifie
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?