La Coupe du Monde 2026, accueillie sur les pelouses d'Amérique du Nord, continue de ravir les passionnés de football avec des rencontres riches en intensité et en rebondissements. Lors du premier match du groupe J, l'Autriche, représentant discipliné et puissant de l'Europe, a affronté la Jordanie, l'une des équipes les plus dangereuses d'Asie ces derniers temps. Dans un duel intense disputé dans les stades outre-Atlantique, les Autrichiens ont fait preuve de leur savoir-faire en s'imposant sur un score convaincant et crucial de 3-1.

Un drame en deux actes et un cadeau en contre

La rencontre a débuté comme prévu par des attaques actives des hommes de Ralf Rangnik. Dès la 20e minute, le talentueux milieu autrichien Romano Schmid a laissé le gardien adverse impuissant, ouvrant le score et faisant vibrer le stade — 1-0. La première période s'est ainsi achevée sur la domination des Européens.

Cependant, dès le début de la seconde période, les Asiatiques sont entrés en scène. Refusant de s'avouer vaincus, l'équipe de Jordanie a réussi à égaliser à la 50e minute. L'attaquant talentueux Ali Olwan a rétabli l'équilibre d'une frappe précise et inattendue — 1-1.

Le moment le plus excitant et décisif du match est survenu à la 76e minute. Yazan Al Arab, défenseur jordanien, a commis une erreur dans sa propre surface de réparation, marquant contre son camp et redonnant l'avantage à l'Autriche — 2-1. Dans les toutes dernières secondes du temps additionnel, à la 90+12e minute, la légende du football autrichien Marko Arnautovic, entré en jeu, a froidement converti un penalty pour mettre le point final logique à la rencontre — 3-1.

Vous pouvez consulter les détails complets du match entre l'Autriche et la Jordanie, la chronologie des buts et les compositions étendues des équipes via le tableau d'analyse sportive officiel suivant :

Statut du match et score final Chronologie des buts et minutes Composition de l'équipe d'Autriche Composition de l'équipe de Jordanie Coupe du Monde 2026. 1er tour



Autriche — Jordanie — 3:1



Choc intense de la phase de groupes • 1:0 — R. Schmid (20')

• 1:1 — A. Olwan (50')

• 2:1 — Ya. Al Arab (76'-csc)

• 3:1 — M. Arnautovic (90+12'-pen) A. Schlager, S. Posch, F. Lienhart, D. Alaba (P. Wanner 59'), F. Mwene (K. Chukwuemeka 59'), N. Zayvald, K. Schlager (K. Danso 59'), R. Schmid (P. Wimmer 83'), K. Laimer, M. Sabitzer, S. Kalajdzic (M. Arnautovic 46'). Ya. Abulayla, A. Nasib (S. Al Rosan 82'), Ya. Al Arab, M. Abu Alnadi (S. Obaid 72'), E. Haddad (M. Al Mardi 82'), M. Abu Taha, O. Al Fakhoury (M. Al Dawood 88'), N. Al Rashdan, N. Al Rawabdeh, A. Olwan, M. Al Tamari (A. Al Azayzeh 88').

Un véritable « combat » nous attend au deuxième tour !

Après cette victoire importante, l'équipe nationale d'Autriche a glané 3 points précieux et a amélioré ses chances de qualification. Lors du prochain 2e tour, les Autrichiens feront face à un test extrêmement intense et difficile contre le grand favori du tournoi, l'Argentine menée par Lionel Messi. La Jordanie, marquée par la défaite, affrontera lors du prochain tour l'Algérie, représentant majeur de l'Afrique.

Conclusion des analystes sportifs de Zamin : L'Autriche a su montrer son niveau sous la direction de stars expérimentées comme David Alaba et Marcel Sabitzer. Bien que la Jordanie ait opposé une résistance sérieuse en seconde période, la supériorité tactique des Européens a scellé le sort du match. Le duel Argentine — Autriche au deuxième tour sera crucial pour déterminer le leader du groupe !

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