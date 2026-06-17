Avec le début de la phase de groupes de la Coupe du Monde, des confrontations intenses et sans concession ont commencé sur les pelouses du « Mundial ». Les premiers matchs du groupe K sont au centre de l'attention, non seulement pour des millions de fans de football, mais aussi pour des experts sportifs chevronnés. En particulier, avant le match crucial contre le géant européen, l'équipe nationale du Portugal, le sélectionneur de la RD Congo, Sébastien Desabre, a participé à une conférence de presse pour partager ses réflexions sur le choc à venir.

Bien que le technicien français de 49 ans ait salué la force et le prestige de l'adversaire, il n'a pas caché que son équipe s'était préparée rigoureusement pour ce duel et qu'elle avait préparé une surprise.

« Jouer dans le rôle d'outsider nous donne une force supplémentaire »

Le sélectionneur a souligné lors de la conférence de presse que tout résultat est possible au football et que le favoritisme sur le papier n'a aucune importance sur le terrain :

« C'est ce qui fait la beauté du jeu des millions d'hommes : aucun résultat n'est garanti à l'avance. Certes, il est évident pour tout le monde quelle équipe est favorite et laquelle est plus faible (outsider) dans le match d'aujourd'hui. Nous entrons sur le terrain en tant que deuxième équipe, mais nous aimons beaucoup agir dans cette position. » Le fait de commencer notre parcours dans la compétition contre l'une des équipes nationales les plus fortes et les plus talentueuses de la planète ne nous impose pas de pression psychologique excessive. Car cet affrontement n'est que l'un des trois matchs de la phase de groupes. »

Via le tableau d'analyse sportive suivant, vous pouvez découvrir de plus près la stratégie principale, les objectifs de groupe et les buts tactiques de Sébastien Desabre, sélectionneur de la RD Congo, pour le tournoi de la Coupe du Monde 2026 :

Plan de l'équipe de RD Congo Objectif principal du tournoi Tactique pour le match de demain École et âge de l'entraîneur • Action totalement exempte de pression

• Utilisation efficace du rôle d'outsider

• Ne pas craindre les stars adverses • Étape suivante : Qualification pour les play-offs

• Points nécessaires : Accumuler 3 ou 4 points

• Adversaires : Portugal, Colombie, Ouzbékistan • Maintenir un haut niveau d'intensité

• S'appuyer sur la supériorité physique

• Se battre pour chaque centimètre du terrain • Nom : Sébastien Desabre

• Âge : 49 ans

• Nationalité : Technicien français

« Notre objectif est de décrocher la qualification pour les play-offs »

Tout en évaluant hautement les capacités de ses joueurs, le technicien français a déclaré qu'ils joueraient avec la même ferveur et intensité dans les matchs contre les autres adversaires du groupe, notamment la Colombie et l'Ouzbékistan :

« Notre tâche principale dans ce grand tournoi est de franchir avec succès l'obstacle de la phase de groupes et d'obtenir la qualification pour le tour suivant. Pour cela, nous devons inscrire au moins trois ou quatre points à notre compte. Par conséquent, nous nous battrons pour la victoire avec la même vitesse élevée, force physique et forte pression (intensité) aujourd'hui, ainsi que dans les confrontations futures contre la Colombie et l'Ouzbékistan. »

Conclusion des commentateurs sportifs de Zamin : Les réflexions calmes et posées du sélectionneur de la RD Congo avant le match suggèrent qu'ils ont préparé une sérieuse surprise contre le géant européen. Le désir des Africains, physiquement puissants, de jouer sans crainte et avec une intensité élevée contre le Portugal sera une excellente occasion pour notre groupe, l'équipe nationale d'Ouzbékistan, de jauger la force réelle de leurs adversaires. Nous souhaitons un beau match aux représentants de l'Afrique dans ce duel difficile !

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