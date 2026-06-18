Kylian Mbappe devient le meilleur buteur de l'histoire de la France

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Kylian Mbappe devient le meilleur buteur de l'histoire de la France

Le capitaine de l'équipe de France et attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappe, a battu le record absolu du nombre de buts marqués avec la sélection nationale. En inscrivant un doublé face au Sénégal lors du premier match de la Coupe du Monde 2026, l'attaquant de 27 ans a dépassé le record établi par Olivier Giroud pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du pays. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Lors du match disputé au MetLife Stadium, la France s'est imposée 3-1. Grâce à ce doublé, le compteur de buts de Mbappe avec l'équipe nationale s'élève à 58. Notons qu'il a atteint ce résultat avant même d'avoir 30 ans. Après le match, ses coéquipiers lui ont offert un maillot spécial avec le numéro « 58 » floqué dans le dos.

Selon Goal.com, Mbappe n'a pas caché son émotion après ce succès. Le joueur a exprimé sa gratitude envers tous ses coéquipiers, le staff technique et la Fédération Française de Football sur ses réseaux sociaux. « 58 buts. C'est une immense fierté pour moi d'être le meilleur buteur de l'histoire de mon pays, succédant à tant de grands joueurs. Il reste encore beaucoup de travail », a écrit l'attaquant.

Le record de Lionel Messi et Miroslav Klose menacé

Après avoir battu le record national, Mbappe vise désormais l'un des indicateurs les plus prestigieux de l'histoire du football mondial. Il se rapproche de Lionel Messi et Miroslav Klose pour le nombre de buts marqués lors des phases finales de Coupe du Monde. Pour rappel, Messi et Klose totalisent chacun 16 buts en Coupe du Monde.

Après son doublé contre le Sénégal, le total de buts de Mbappe en Coupe du Monde s'élève à 14. Selon les experts, compte tenu de sa forme actuelle et de son âge, l'attaquant pourrait non seulement battre le record de Messi, mais également porter ce chiffre à un niveau bien plus élevé.

L'équipe de France disputera son prochain match lundi prochain à Philadelphie contre l'Irak. Les hommes de Didier Deschamps visent une victoire dans ce match pour valider prématurément leur qualification pour les play-offs. Le dernier match de la phase de groupes se jouera contre la Norvège.

Cette performance de Mbappe est un événement majeur non seulement pour le football français, mais aussi pour la communauté sportive mondiale. Son efficacité avec la sélection, parallèlement à sa carrière au Real Madrid, fait de lui le candidat principal au titre de meilleur joueur de notre époque.

MbappeFranceReal MadridFootballCoupe du Monde
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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