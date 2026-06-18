Les premiers jours de la Coupe du Monde 2026 ont débuté avec des résultats inattendus et des débats passionnés autour des stars mondiales. Lors du match de la 1ère journée du groupe K entre le Portugal et la RD Congo (1:1), le géant européen a étonnamment laissé échapper la victoire. Si ce résultat a provoqué un grand choc dans le monde du football, les performances de l'attaquant légendaire Cristiano Ronaldo, au centre du jeu, sont devenues la cible des critiques de la presse et des supporters.

Le capitaine de 41 ans, entré dans l'histoire comme le premier joueur à disputer six Coupes du Monde, a débuté le match comme titulaire et a joué jusqu'au coup de sifflet final. Cependant, le célèbre buteur n'a pas réussi à porter son équipe vers l'avant et a été désigné comme le « pire joueur » de la rencontre par plusieurs publications sportives et analystes de renom en raison de son manque d'impact.

Roberto Martinez : « Nous ne jugeons pas Cristiano sur son âge »

Lors de la conférence de presse d'après-match, les journalistes ont posé des questions délicates au sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, sur la condition physique de Ronaldo et le degré de confiance qui lui serait accordé pour les prochains matchs. L'entraîneur expérimenté a soutenu pleinement son capitaine :

— Cristiano a joué l'intégralité des 90 minutes aujourd'hui. Nous avons suffisamment de temps pour récupérer — notre prochain match n'aura pas lieu dans trois jours, mais dans six. Par conséquent, notre approche tactique globale et nos plans ne changeront pas. À ce stade, notre priorité absolue est de maintenir tous les joueurs de l'équipe à leur niveau physique optimal (pic). Nous ne jugeons pas Ronaldo selon l'âge sur son passeport ; son influence globale sur le terrain et dans le vestiaire, ainsi que sa capacité à motiver l'équipe, sont nos principaux critères, a souligné Martinez.

Vous pouvez consulter le calendrier sportif officiel et le commentaire ci-dessous pour connaître les prochains plans de l'équipe nationale du Portugal et les détails du match historique contre l'équipe nationale d'Ouzbékistan :

Statut du prochain match Heure de début du match Objectif du Portugal Situation pour l'équipe d'Ouzbékistan • Match : Portugal – Ouzbékistan

• Compétition : Coupe du Monde 2026, Groupe K, 2ème journée

• Date : 23 juin (mardi) • Heure de Tachkent : 20:00



• Le moment idéal pour les supporters ! • Se rattraper après l'échec de la première journée.

• La réponse de Ronaldo aux critiques. • L'opportunité la plus cruciale pour sortir du groupe.

• La mission d'arrêter Ronaldo et son équipe.

Le prochain défi — contre l'équipe nationale d'Ouzbékistan !

Il apparaît d'après cette déclaration que le coach portugais prévoit d'aligner Cristiano Ronaldo comme titulaire pour le match contre les élèves de Fabio Cannavaro. Pour nos représentants, qui ont subi une défaite amère contre la Colombie lors de la première journée, ce match deviendra une lutte pour la survie déterminant leur sort dans le groupe. Il est naturel que les « Lions d'Europe », blessés lors du premier tour, tentent de se venger sur nous, mais la RD Congo a prouvé qu'il était possible de les arrêter.

Le match historique et passionnant que des millions de nos compatriotes attendent avec impatience Portugal — Ouzbékistan aura lieu le 23 juin de cette année. Pour le plus grand plaisir des fans de football, le coup d'envoi de ce super choc est fixé à 20h00 heure de Tachkent.

Note finale des commentateurs sportifs de Zamin : Le fait que Ronaldo soit critiqué et que le Portugal ait perdu des points lors de la première journée en fait un adversaire encore plus dangereux pour le second match. Cependant, les joueurs de Fabio Cannavaro et notre défenseur Abduqodir Husanov sont capables de neutraliser complètement la légende de 41 ans. Le soir du 23 juin, tout l'Ouzbékistan sera rivé devant ses écrans. Nous souhaitons d'immenses victoires à nos garçons dans ce match historique !

Suivez toujours avec nous sur les pages de Zamin les reportages les plus brûlants de la Coupe du Monde, les nouvelles exclusives autour de notre équipe nationale et le journal du Mundial !