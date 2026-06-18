Abbosbek Fayzullayev marque un but historique pour l'Ouzbékistan (Vidéo)

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a disputé son premier match de groupe de la Coupe du Monde de la FIFA contre la Colombie.

À la 60e minute, Abbosbek Fayzullayev a trouvé le chemin des filets, inscrivant le tout premier but de l'Ouzbékistan dans l'histoire des Coupes du Monde.

Ce but a été enregistré comme un événement majeur dans l'histoire du football national.

La Colombie avait initialement pris l'avantage grâce aux buts de Daniel Muñoz et Luis Díaz.

Bien que la frappe précise de Fayzullayev ait réduit l'écart, Jamington Campas a marqué un autre but durant le temps additionnel.

En conséquence, l'équipe nationale d'Ouzbékistan s'est inclinée 1-3 face à la Colombie lors de son premier match de phase de groupes.

Le but historique d'Abbosbek Fayzullayev est à découvrir dans la vidéo suivante.