Abbosbek Fayzullayev marque un but historique pour l'Ouzbékistan (Vidéo)

·4·Sport
Abbosbek Fayzullayev marque un but historique pour l'Ouzbékistan (Vidéo)

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a disputé son premier match de groupe de la Coupe du Monde de la FIFA contre la Colombie.

À la 60e minute, Abbosbek Fayzullayev a trouvé le chemin des filets, inscrivant le tout premier but de l'Ouzbékistan dans l'histoire des Coupes du Monde.

Ce but a été enregistré comme un événement majeur dans l'histoire du football national.

La Colombie avait initialement pris l'avantage grâce aux buts de Daniel Muñoz et Luis Díaz.

Bien que la frappe précise de Fayzullayev ait réduit l'écart, Jamington Campas a marqué un autre but durant le temps additionnel.

En conséquence, l'équipe nationale d'Ouzbékistan s'est inclinée 1-3 face à la Colombie lors de son premier match de phase de groupes.

Le but historique d'Abbosbek Fayzullayev est à découvrir dans la vidéo suivante.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Fabio Cannavaro souligne l'importance historique du matchFabio Cannavaro souligne l'importance historique du matchAujourd'hui, 04:49Fin de la 1ère journée du groupe K et classement actuelFin de la 1ère journée du groupe K et classement actuelAujourd'hui, 04:42Roberto Martinez défend Ronaldo après un match nul frustrantRoberto Martinez défend Ronaldo après un match nul frustrantAujourd'hui, 04:35Luis Díaz bat un record historique face à l'OuzbékistanLuis Díaz bat un record historique face à l'OuzbékistanAujourd'hui, 04:23L'Ouzbékistan s'incline lors de ses débuts à la Coupe du MondeL'Ouzbékistan s'incline lors de ses débuts à la Coupe du MondeAujourd'hui, 04:06Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'OuzbékistanLe Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'OuzbékistanAujourd'hui, 03:54
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
La controverse sur le penalty autour d'Abduqodir Husanov s'intensifie
La controverse sur le penalty autour d'Abduqodir Husanov s'intensifie