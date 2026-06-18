Nestor Lorenzo a fait l'éloge de l'équipe nationale d'Ouzbékistan

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Nestor Lorenzo a fait l'éloge de l'équipe nationale d'Ouzbékistan

Les matchs de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent avec intensité outre-Atlantique. Après la rencontre entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Colombie (1:3) lors de la première journée du groupe K, les représentants des deux camps ont partagé leurs réflexions lors des conférences de presse sur la lutte acharnée qui a eu lieu sur le terrain. Bien que le match se soit soldé par une victoire des Sud-Américains, l'entraîneur adverse a particulièrement salué la résistance opposée par nos représentants.

Nestor Lorenzo, sélectionneur de l'équipe nationale de Colombie, a répondu aux questions des journalistes et des médias après le match.

« Il n'y a plus d'adversaire facile dans ce Mondial »

Dans une interview exclusive accordée au service de presse officiel de la FIFA, l'entraîneur expérimenté a souligné qu'il n'y a plus d'équipes faibles ou fragiles dans le football moderne, et qu'il est donc nécessaire d'aborder chaque adversaire avec sérieux et respect. Selon Lorenzo, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a réalisé une croissance considérable sur la scène internationale ces dernières années et propose un football de qualité.

— L'Ouzbékistan est une équipe très disciplinée, tactiquement bien organisée et structurée. Ils disposent de joueurs hautement qualifiés et sont dirigés par un entraîneur expérimenté ayant une solide expérience internationale. Nous en avons été clairement témoins pendant le match. L'équipe nationale d'Ouzbékistan sait très bien comment jouer, comment se défendre et comment attaquer, a déclaré le technicien colombien en adressant des mots chaleureux à nos représentants.

Vous pouvez consulter les détails des prochaines journées du groupe K ainsi que les futurs adversaires des équipes via le résumé sportif officiel et le calendrier suivants :

Résultat actuel et situation

Prochaine étape de la Colombie

Plan de l'équipe d'Ouzbékistan

Date et heure du match

Score du match : Ouzbékistan 1:3 Colombie


État : La Colombie mène le groupe avec 3 points.

Adversaire de la 2e journée : Équipe nationale de la RD Congo.


Objectif : Valider le ticket pour les play-offs.

Adversaire de la 2e journée : Équipe nationale du Portugal.


Mission : Obtenir les premiers points.

Jour : 23 juin (mardi)


Heure : 20h00 (heure de Tachkent)

Un match crucial contre le Portugal nous attend

Pour rappel, après cette victoire convaincante, les hommes de Nestor Lorenzo ont pris 3 points, s'installant ainsi en tête du groupe K. Les Sud-Américains affronteront lors de la prochaine journée le représentant africain, l'équipe nationale de la RD Congo.

De son côté, les joueurs ouzbeks, menés par Fabio Cannavaro, doivent oublier l'échec du match d'ouverture et concentrer toute leur attention sur le prochain super choc. Nos représentants affronteront le 23 juin la puissante équipe nationale du Portugal, menée par la légende du football mondial Cristiano Ronaldo. Étant donné que les Portugais ont également perdu des points en faisant match nul contre le Congo lors de la première journée, le match de la 2e journée sera sans aucun doute intense et sans concession pour les deux équipes.

Note finale des commentateurs sportifs de Zamin :

De tels propos chaleureux de l'entraîneur adverse montrent que nos garçons sont sur la bonne voie. Malgré la défaite, l'élite du football mondial commence à compter avec l'Ouzbékistan. La tâche consiste désormais à démontrer pleinement ce talent lors du match contre le Portugal et à obtenir les points historiques que notre peuple attend avec impatience. Allez les « Loups blancs », nous croyons en vous !

Suivez toujours sur les pages de Zamin les moments les plus intenses de la Coupe du Monde, les avis des entraîneurs et chaque étape de notre équipe nationale au Mundial !

Néstor LorenzoOuzbékistanColombieFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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