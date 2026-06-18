Les experts identifient les joueurs défaillants lors du match contre la Colombie

Sur les pelouses d'Amérique du Nord, les matchs de phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 atteignent leur point culminant. Lors de la première journée du groupe K, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a disputé le premier match de son histoire en Coupe du Monde. Malheureusement, les débuts des protégés de Fabio Cannavaro ont été difficiles — nos représentants ont cédé face à l'équipe nationale de Colombie 1:3 en termes de score. Un autre test sérieux attend désormais les « Loups blancs ». Après n'avoir pu battre la RD Congo lors du premier tour, l'équipe frustrée du Portugal, menée par Cristiano Ronaldo et assoiffée de victoire, affrontera nos joueurs.

En réalité, sachant que la Colombie est classée exactement 37 places au-dessus de l'Ouzbékistan au classement FIFA, ce résultat peut sembler attendu pour le monde du football. Cependant, la prestigieuse publication « Euro-Football » a analysé minutieusement la rencontre et a révélé dans quelle mesure les erreurs de certains joueurs ont contribué à la défaite. Les experts de la publication ont évalué nos joueurs sur une échelle de 10, avec une note de départ de 6,0.

Via le tableau sportif analytique suivant, vous pouvez découvrir en détail les trois défenseurs et gardiens les moins bien notés lors du match contre la Colombie, ainsi que les erreurs qu'ils ont commises :

Nom du joueur Note attribuée (10) Principales erreurs tactiques lors du match Différence entre les ligues top et les niveaux • Rustam Ashurmatov 3,0 points • Nombreuses erreurs de passe lors de la relance depuis l'arrière.

• N'a pas su lire la situation ayant mené au but de Muñoz. • L'expérience des ligues d'Ouzbékistan, de Corée, de Russie et d'Iran s'est révélée impuissante face au niveau de la Premier League anglaise. • Otkir Yusupov 3,0 points • Sur le premier but, le ballon est passé au-dessus de son oreille.

• Sur le deuxième but, n'a pas réussi à maintenir sa main fermement lors du tir de Diaz. • Manque de confiance dans ses sorties.

• A offert le ballon à l'adversaire dans certains épisodes. • Abduqodir Husanov 3,0 points • Luis Diaz l'a facilement dribblé à plusieurs reprises sur l'aile.

• A évité le carton rouge malgré deux fautes grossières. • Malgré son passage en Angleterre (Manchester City), son manque d'expérience dans les grands matchs internationaux était flagrant.

Causes de la défaite : Différence nette de niveau et de qualité

Selon les analyses, notre défenseur expérimenté Rustam Ashurmatov (3,0) a commis trop d'erreurs naïves dans la transition défense-attaque. En particulier, lors de l'ouverture du score par Daniel Muñoz, il ne s'attendait pas du tout à ce que l'adversaire s'engouffre dans la surface de réparation pour frapper. Les experts soulignent que le niveau des championnats où évoluent quotidiennement les joueurs a joué un rôle. Alors qu'Ashurmatov a été formé dans les ligues d'Ouzbékistan, de Corée, de Russie et d'Iran, Muñoz et Diaz sont des stars des clubs anglais et allemands.

Notre gardien Otkir Yusupov (3,0) n'a pas non plus pu jouer à son niveau aujourd'hui. S'il n'a pas pu sauver l'équipe sur le premier but, une grande partie de l'erreur sur le deuxième but marqué par Luis Diaz lui incombe — il a touché le ballon, mais son manque de fermeté a été fatal. De plus, il a rendu le ballon à l'adversaire à plusieurs reprises lors de ses sorties.

Pour notre jeune étoile évoluant en Premier League anglaise, Abduqodir Husanov (3,0) ce match a également été un véritable test. Il est apparu qu'il manquait d'expérience pour jouer sous la forte pression internationale. Luis Diaz a souvent mis Abduqodir en difficulté sur l'aile et a marqué le but de la victoire à la 65e minute précisément sous sa surveillance. Même après avoir reçu un carton jaune en première période, l'arbitre a été clément et l'a laissé sur le terrain malgré une faute similaire en seconde période.

Note finale des commentateurs sportifs de Zamin : De telles erreurs graves et des notes basses lors du premier match de la Coupe du Monde ne doivent pas être une insulte pour nos joueurs, mais une grande leçon. Nos garçons ont ressenti concrètement que les adversaires de haut niveau ne pardonnent aucune petite erreur. Nous espérons que Fabio Cannavaro corrigera rapidement ces lacunes pour offrir, lors du match historique contre le Portugal le 23 juin, le jeu parfait et victorieux que nos supporters attendent. Allez, Ouzbékistan !

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