Quand les chiffres parlent : comment les statistiques prouvent la domination de la Colombie

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Quand les chiffres parlent : comment les statistiques prouvent la domination de la Colombie

Les confrontations intenses du groupe de la Coupe du Monde 2026 captivent la communauté footballistique mondiale. Après le match entre l'Ouzbékistan et la Colombie (1:3) lors de la 1ère journée du groupe K, tant attendu par des millions de compatriotes, les experts et analystes ont publié les données chiffrées de chaque action sur le terrain. Les résultats montrent que les Sud-Américains ont dominé non seulement au score final, mais aussi sur presque tous les indicateurs statistiques.

Bien que les chiffres parlent en faveur de l'adversaire, le courage et les occasions dangereuses créées par les « Loups Blancs » sur le terrain éveillent un grand espoir chez les supporters pour les matchs à venir.

Différence de possession et de précision des passes

Tout au long de la rencontre, le rythme général et la possession de balle étaient principalement aux mains de l'équipe nationale de Colombie. Les Sud-Américains ont conservé le ballon pendant 62 % du temps, contre 38 % pour nos représentants.

De plus, l'équipe adverse a été bien plus sereine dans l'organisation de son jeu combiné. Les Colombiens ont effectué un total de 521 passes, avec un taux de réussite de 86 %. L'équipe nationale d'Ouzbékistan a, quant à elle, enregistré 318 passes, avec une précision ne dépassant pas 76 %.

Vous pouvez consulter les chiffres statistiques les plus importants et les indicateurs offensifs du match Ouzbékistan — Colombie via le tableau d'analyse sportive suivant :

Critères statistiques officiels

Équipe d'Ouzbékistan

Équipe de Colombie

Analyse des indicateurs

Possession de balle (en %)

• 38%

62%

• La Colombie a contrôlé le tempo du match.

Passes totales (précision)

• 318 (76%)

521 (86%)

• L'adversaire a commis moins d'erreurs dans les combinaisons.

Tirs au but

• 8

15

• Les Sud-Américains ont été plus actifs en attaque.

Tirs cadrés

• 2

4

• Ratio de tirs cadrés — 4:2.

Buts attendus ($xG$)

• 1,16

1,62

• L'adversaire est supérieur en termes de dangerosité des occasions.

Touches de balle dans la surface de réparation

• 5 fois

27 fois

• L'adversaire a créé beaucoup de danger dans notre défense.

Grosses occasions de but

• 1

4

• La Colombie a créé 4 occasions nettes.

Corners

• 3

4

• La différence est faible sur les coups de pied arrêtés.

Statistiques offensives et buts attendus ($xG$)

En termes d'organisation offensive et de menace sur le but adverse, les élèves de Nestor Lorenzo ont été bien plus actifs. Ils ont tenté 15 tirs au cours de la rencontre, tandis que les hommes de Fabio Cannavaro ont frappé 8 fois. Les Colombiens étaient également en tête avec un score de 4:2 pour les tirs cadrés.

Dans le système des buts attendus ($xG$), qui détermine le niveau de danger des situations, la Colombie a dominé avec 1,62 contre 1,16 pour l'Ouzbékistan. La plus grande différence a été observée dans le nombre de touches de balle dans la surface adverse : les Colombiens ont manipulé le ballon 27 fois dans notre défense, alors que nos représentants n'en ont eu l'occasion que 5 fois. De plus, l'adversaire a créé 4 occasions franches, contre une seule pour les « Loups Blancs ». Les Colombiens ont également dominé 4 à 3 sur les corners.

Le manque de chance : deux fois la barre et le poteau !

Malgré cela, l'équipe nationale d'Ouzbékistan ne s'est pas simplement avouée vaincue. Nos représentants ont déstabilisé la défense adverse lors de contre-attaques, créant des situations très dangereuses. S'il y avait eu un peu plus de chance et de précision, le destin du match aurait pu être totalement différent. En effet, nos joueurs ont frappé la barre transversale et le poteau à deux reprises. Chez l'adversaire, le ballon a frappé le poteau une fois.

Finalement, cette supériorité numérique et d'expérience s'est reflétée dans le résultat global, et l'équipe de Colombie a commencé le Mondial 2026 par une victoire 3:1, devenant leader du groupe.

Conclusion finale des commentateurs sportifs de Zamin :

Bien que les chiffres montrent la domination de la Colombie, le fait que nos représentants aient fait trembler la barre et les poteaux deux fois prouve que notre équipe possède un potentiel immense. L'excitation du premier match est derrière nous, et nous sommes convaincus que le staff technique tirera les bonnes conclusions des lacunes statistiques. Un match crucial nous attend le 23 juin contre le Portugal. Nos joueurs ont acquis une première expérience sur la manière de jouer contre des adversaires forts. Ne relâchez pas vos efforts, « Loups Blancs », tout le peuple attend les prochaines victoires !

Suivez toujours les analyses statistiques les plus brûlantes et précises de la Coupe du Monde, ainsi que les nouvelles exclusives autour de notre équipe nationale, sur les pages de Zamin !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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