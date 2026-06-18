Sam Kerr retourne aux États-Unis : la star australienne signe avec Gotham FC

L'une des étoiles les plus brillantes du football féminin, l'attaquante australienne Sam Kerr, est sur le point de poursuivre sa carrière dans le championnat NWSL aux États-Unis. Après avoir fait ses adieux au Chelsea de Londres, la joueuse expérimentée devrait rejoindre le Gotham FC en tant qu'agent libre. Ce transfert promet d'être l'un des événements les plus retentissants de l'année, non seulement pour la ligue américaine, mais pour tout le football féminin mondial. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon Goal.com, Sam Kerr, 32 ans, a quitté l'Angleterre après six ans et demi d'une carrière couronnée de succès. Au sein de Chelsea, elle est devenue une véritable légende : avec 116 buts en 158 matchs, elle partage le titre de meilleure marqueuse de l'histoire du club. Sa dernière saison à Londres a également été éclatante — l'attaquante a marqué 17 buts toutes compétitions confondues et a inscrit l'unique but lors de la victoire de son équipe contre Manchester United.

La fin d'un âge d'or à Chelsea

La carrière de Sam Kerr en Angleterre a été riche en trophées. Depuis son arrivée en 2020, elle a remporté cinq fois le championnat de la Women's Super League (WSL), trois FA Cups et trois Ligues Cups. Son sang-froid sur le terrain et sa capacité à marquer dans les moments décisifs ont propulsé Chelsea parmi les meilleures équipes d'Europe.

Désormais, la star australienne retourne dans un environnement qui lui est familier. Selon The Athletic, elle a défendu les couleurs du Sky Blue FC (actuel Gotham FC) entre 2015 et 2017. À l'époque, elle avait démontré son immense potentiel en marquant 28 buts en 40 matchs. Ce sera son troisième club en NWSL, après être passée par les Chicago Red Stars.

Gotham FC : la formation d'un nouveau super-club

Actuel champion de la NWSL, Gotham FC est très actif sur le marché des transferts pour défendre son titre. Le transfert de Sam Kerr apportera au club un bénéfice immense, tant sur le plan sportif que marketing. Elle y retrouvera d'anciennes connaissances — les ex-joueuses de Chelsea Jess Carter et Ann-Katrin Berger, ainsi que Guro Reiten, qui a signé un contrat à long terme.

La direction du club ne se contente pas de renforcer l'effectif. Gotham FC a récemment annoncé la construction d'un complexe d'entraînement moderne de 35 millions de dollars. De tels projets, alliés à l'approche professionnelle sous la direction de Yael Averbuch West, font du club du New Jersey l'une des destinations les plus attractives pour les meilleures joueuses européennes. L'arrivée de Sam Kerr devrait être la pièce maîtresse de ce projet.