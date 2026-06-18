Marc Cucurella révèle pourquoi il a choisi le Real Madrid : l'appel de Mourinho

L'ancien défenseur de l'équipe nationale d'Espagne et du club de Chelsea, Marc Cucurella, a partagé des détails sur son transfert surprise au Real Madrid. Le joueur de 27 ans a expliqué pourquoi il a accepté l'offre du « club royal », malgré ses liens avec l'académie du FC Barcelone, la Masia. Ce transfert a été une surprise pour la communauté footballistique mondiale. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Dans une interview accordée à El Mundo, Cucurella a souligné que José Mourinho a joué un rôle crucial dans ce transfert. Il s'avère qu'avant cet accord, conclu pour un montant de 52 millions de livres sterling, le technicien portugais a contacté personnellement le joueur. Mourinho a exprimé sa confiance envers le défenseur, lui disant qu'il l'attendait à Madrid.

L'entretien avec Mourinho et la rapidité du transfert

Selon Cucurella, José Mourinho a insisté lors de leur conversation sur la grandeur du club madrilène et sur la facilité avec laquelle il s'adapterait à l'équipe. « Il m'a dit qu'il avait hâte de travailler avec moi et que le Real Madrid est un club exceptionnel. Il m'a également souhaité beaucoup de succès pour la Coupe du Monde 2026 et a exprimé son impatience de me voir à Madrid », a déclaré le joueur.

Le processus de transfert a été étonnamment rapide. D'après Cucurella, toutes les négociations et les formalités administratives n'ont pris qu'un jour et demi ou deux jours. Le fait que le processus se soit terminé alors qu'il était au camp de l'équipe nationale d'Espagne lui a permis de se concentrer sur le championnat du monde sans pression supplémentaire.

Passé au FC Barcelone et nouveau défi

Bien qu'il ait été formé au FC Barcelone, Cucurella a admis qu'il était impossible de refuser l'offre du Real Madrid. Selon lui, jouer dans le club ayant remporté le plus de Ligues des Champions au monde est le rêve de tout footballeur. Le défenseur a précisé qu'il ne regrettait absolument pas sa décision et qu'une nouvelle étape de sa carrière professionnelle commençait.

« Enfant, je rêvais de jouer dans de grandes équipes, et le Real Madrid est sans aucun doute la principale d'entre elles. J'espère que les supporters comprendront mon parcours, car la vie est faite de différentes étapes. Je veux gagner des trophées ici et contribuer aux succès de l'équipe », a ajouté Marc Cucurella.

Ce transfert a provoqué un grand stir dans le football non seulement en Espagne, mais dans toute l'Europe. Cucurella devrait désormais renforcer la ligne défensive du Real Madrid sous la direction de José Mourinho. Les Madrilènes visent, à travers ce transfert, à résoudre les problèmes au poste de latéral gauche.