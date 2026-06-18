Le président de l'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, s'est exprimé lors d'une réunion dans le cadre du Forum international d'investissement de Tachkent sur le match historique de notre équipe nationale contre la Colombie lors de la Coupe du Monde 2026.

Lors de ce prestigieux rassemblement réunissant des investisseurs étrangers, des représentants d'organisations internationales et des chefs de ministères et d'agences, le chef de l'État a particulièrement salué l'activité, le caractère fort et la volonté de nos footballeurs sur le terrain.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a participé pour la première fois de son histoire à la phase finale de la Coupe du Monde. Les « Loups blancs » ont affronté la Colombie, forte d'une grande expérience internationale, et se sont inclinés 1-3. Bien que le résultat n'ait pas été celui espéré par les supporters, nos joueurs ont fait preuve de combativité, de préparation physique et d'une détermination sans faille jusqu'au bout.

Le président Shavkat Mirziyoyev a évoqué ce match historique avec une émotion particulière.

« Dans un match très intense pour l'Ouzbékistan, nos footballeurs ont montré leur force de caractère pour la première fois en Coupe du Monde face à une équipe très expérimentée », a déclaré le chef de l'État.

Le président a souligné que la réalisation d'un rêve attendu depuis 34 ans n'a pas été facile. L'apparition de l'équipe d'Ouzbékistan sur la scène mondiale a marqué le début d'une nouvelle ère pour notre football national.

« Ce n'était pas facile, c'était une première. C'est un événement que nous attendions depuis 34 ans. C'est pourquoi il est juste de dire qu'ils ont clairement démontré leur force de caractère, leur préparation physique et leur volonté », a déclaré Shavkat Mirziyoyev.

En effet, le match contre la Colombie n'était pas seulement un résultat sportif, mais un événement historique pour tout le pays. L'hymne national de l'Ouzbékistan a retenti pour la première fois lors de la phase finale de la Coupe du Monde. Des millions de compatriotes ont soutenu l'équipe nationale devant leur télévision dès l'aube.

Nos footballeurs ont affronté un adversaire doté d'une vaste expérience mondiale. L'équipe de Colombie comptait des stars évoluant dans des clubs prestigieux d'Europe et d'Amérique du Sud. Malgré cela, les « Loups blancs » ont réussi à mettre une pression sérieuse sur l'adversaire et à se créer des occasions dans certaines phases du match.

Le président a décrit les membres de l'équipe nationale d'Ouzbékistan comme des jeunes patriotes et dévoués, soulignant que tout le pays était fier d'eux.

« Je veux dire une chose : nous sommes fiers de nos jeunes patriotes et dévoués. Ils sont les héros de l'Ouzbékistan d'aujourd'hui », a déclaré le chef de l'État.

Ces paroles ont été accueillies par d'applaudissements nourris des participants à la réunion. On peut voir dans la vidéo que les investisseurs étrangers, les représentants d'organisations internationales et les dirigeants locaux ont soutenu les propos du président dédiés à l'équipe nationale par des applaudissements.

L'atmosphère sincère de la réunion a montré une fois de plus que le sport est une force capable d'unir les peuples et les pays. Des invités venus de divers États ont également salué la participation historique des footballeurs ouzbeks.

Shavkat Mirziyoyev a également noté que l'équipe nationale a encore beaucoup d'opportunités. La défaite lors du premier match ne signifie pas la fin de la lutte au Mondial. Des matchs importants attendent encore notre équipe nationale.

« Vous avez vous-mêmes vu que nous avons encore énormément d'opportunités devant nous. Mes enfants, mes héros ont montré qu'ils étaient capables de beaucoup de choses », a déclaré le président.

Les mots « mes enfants, mes héros » du chef de l'État expriment une confiance et une affection sincères envers les footballeurs. Cet appel a apporté une grande force morale non seulement aux membres de l'équipe, mais aussi à tous les supporters ouzbeks.

Lors du match contre la Colombie, nos joueurs ont subi une forte pression en première période. Cependant, après la pause, l'équipe a augmenté son activité et a tenté d'organiser des attaques dangereuses vers le but adverse. Le premier but de l'Ouzbékistan dans l'histoire de la Coupe du Monde est devenu un moment inoubliable pour les supporters.

Malgré le résultat, le jeu de l'équipe a présenté de nombreux aspects positifs. Les joueurs se sont efforcés de s'adapter au rythme élevé, d'opposer une résistance digne à l'adversaire dans les duels physiques et de se battre jusqu'aux dernières minutes.

C'est précisément ce caractère, cette volonté et ce dévouement que le président a hautement appréciés. Il a souhaité bonne chance à l'équipe nationale pour les matchs à venir.

« Nous ne pouvons que souhaiter bonne chance. Allez, Ouzbékistan ! », a déclaré Shavkat Mirziyoyev.

Cet appel du chef de l'État a été accueilli une nouvelle fois par de forts applaudissements dans la salle. Les invités étrangers présents à la réunion se sont joints à la confiance et au soutien exprimés envers les footballeurs ouzbeks.

Ces mots ont une importance particulière pour notre équipe nationale. Chaque match en Coupe du Monde exige une pression immense, une haute responsabilité et une grande force physique. À un tel moment, la confiance du dirigeant du pays apporte naturellement une motivation supplémentaire aux joueurs.

Les footballeurs ouzbeks ne jouent pas seulement pour un résultat sportif au Mondial, mais pour l'honneur du pays, la fierté nationale et la confiance de millions de supporters.

Le premier match est entré dans l'histoire. Il y a eu des erreurs, mais aussi des moments de joie. Le plus important est que l'Ouzbékistan a montré sur la scène mondiale qu'il est une équipe combative et qui n'abandonne jamais.

Désormais, de nouveaux matchs attendent les « Loups blancs ». Les joueurs tireront des conclusions du match contre la Colombie et s'efforceront d'agir avec plus d'assurance et de détermination face aux prochains adversaires.

Les mots de Shavkat Mirziyoyev, « ils sont les héros de l'Ouzbékistan d'aujourd'hui », ont été l'un des plus hauts hommages rendus à la participation historique de l'équipe nationale.

Le Mondial se poursuit. Les opportunités sont encore à venir. Des millions de supporters, rejoignant l'appel du président, disent d'une seule voix :

Allez, Ouzbékistan !