Abbosbek Fayzullayev révèle à qui il a dédié son but
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Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abbosbek Fayzullayev, a accordé une brève interview après son but historique lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde.
Le journaliste lui a demandé à qui il dédiait son but.
En réponse, Fayzullayev a déclaré qu'il dédiait ce but avant tout à sa famille et à sa future épouse.
« Je dédie ce but avant tout à ma famille et à ma future épouse », a déclaré Abbosbek Fayzullayev.
Sa réponse a été chaleureusement accueillie par les supporters.
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