Abbosbek Fayzullayev révèle à qui il a dédié son but

Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abbosbek Fayzullayev, a accordé une brève interview après son but historique lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde.

Le journaliste lui a demandé à qui il dédiait son but.

En réponse, Fayzullayev a déclaré qu'il dédiait ce but avant tout à sa famille et à sa future épouse.

« Je dédie ce but avant tout à ma famille et à ma future épouse », a déclaré Abbosbek Fayzullayev.

Sa réponse a été chaleureusement accueillie par les supporters.