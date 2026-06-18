Le Brésil attend le retour de Neymar : Danilo s'exprime sur son importance

·27·Sport
Le Brésil attend le retour de Neymar : Danilo s'exprime sur son importance

Le défenseur expérimenté de l'équipe nationale du Brésil, Danilo, a souligné à quel point le retour de la star de l'équipe, Neymar, est crucial. L'absence de l'attaquant, actuellement en phase de récupération après une blessure, affecte considérablement le potentiel offensif des « pentacampeons ». Selon Goal.com, tout le monde dans le camp brésilien espère que Neymar retrouvera rapidement le terrain. C'est ce que Goal.com rapporte .

Après le match nul 1-1 contre le Maroc lors du début de la Coupe du Monde, le manque de créativité dans le jeu de l'équipe était flagrant. Neymar n'est pas encore totalement prêt en raison d'une blessure musculaire contractée avec Santos, mais il a déjà rejoint les entraînements collectifs. Bien que ses coéquipiers l'aient accueilli avec le traditionnel « couloir de feu », le staff technique ne souhaite prendre aucun risque.

L'influence de Neymar sur le terrain et la pression sur les adversaires

Selon Danilo, même si Neymar ne marque pas, sa simple présence sur le terrain sème la panique dans la défense adverse. « Si vous avez un joueur comme Neymar, les adversaires deviennent plus nerveux et demandent de l'aide pour l'arrêter. Pendant que deux joueurs le marquent, un autre membre de notre équipe se retrouve libre. Cela nous donne un avantage considérable », explique le défenseur.

L'équipe nationale du Brésil se prépare actuellement pour son prochain match contre Haïti. Bien que Neymar ait commencé les entraînements avec ballon, sa participation à cette rencontre reste incertaine. Craignant une rechute, les médecins prévoient un retour progressif de l'attaquant dans l'équipe type.

Situation du groupe et matchs attendus

Après le nul contre le Maroc, le Brésil occupe la troisième place du groupe C. Cela ajoute une pression supplémentaire sur l'équipe. Danilo a souligné qu'il serait dangereux de sous-estimer le prochain adversaire, notant que même les petites équipes ont appris à défendre solidement. Il a cité en exemple la résistance du Cap-Vert face à l'Espagne.

« Nous devons aborder le match tactiquement juste, prendre le contrôle et gagner. Mais penser à un score fleuve serait un manque de respect envers l'adversaire. Nous devons entrer sur le terrain et tout donner pour le résultat », a ajouté Danilo. Les supporters brésiliens espèrent que le retour de Neymar apportera cette « magie » qui manque à l'équipe.

BrésilNeymarDaniloFootballTransfert
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Gustavo Puerta s'exprime sur ses objectifs face à l'OuzbékistanGustavo Puerta s'exprime sur ses objectifs face à l'OuzbékistanAujourd'hui, 12:52Comment James Rodríguez a évalué le match de l'équipe d'Ouzbékistan ?Comment James Rodríguez a évalué le match de l'équipe d'Ouzbékistan ?Aujourd'hui, 12:45Milan propose une légende du Borussia Dortmund pour son nouveau projetMilan propose une légende du Borussia Dortmund pour son nouveau projetAujourd'hui, 12:13Abbosbek Fayzullayev révèle à qui il a dédié son butAbbosbek Fayzullayev révèle à qui il a dédié son butAujourd'hui, 12:01Fayzullayev devient le buteur le plus petit des Coupes du Monde du XXIe siècleFayzullayev devient le buteur le plus petit des Coupes du Monde du XXIe siècleAujourd'hui, 11:53Le Président qualifie les footballeurs de véritables héros de l'Ouzbékistan (vidéo)Le Président qualifie les footballeurs de véritables héros de l'Ouzbékistan (vidéo)Aujourd'hui, 11:44
AnnoncesPartenariat
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
La controverse sur le penalty autour d'Abduqodir Husanov s'intensifie
La controverse sur le penalty autour d'Abduqodir Husanov s'intensifie