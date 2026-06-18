Le Brésil attend le retour de Neymar : Danilo s'exprime sur son importance

Le défenseur expérimenté de l'équipe nationale du Brésil, Danilo, a souligné à quel point le retour de la star de l'équipe, Neymar, est crucial. L'absence de l'attaquant, actuellement en phase de récupération après une blessure, affecte considérablement le potentiel offensif des « pentacampeons ». Selon Goal.com, tout le monde dans le camp brésilien espère que Neymar retrouvera rapidement le terrain. C'est ce que Goal.com rapporte .

Après le match nul 1-1 contre le Maroc lors du début de la Coupe du Monde, le manque de créativité dans le jeu de l'équipe était flagrant. Neymar n'est pas encore totalement prêt en raison d'une blessure musculaire contractée avec Santos, mais il a déjà rejoint les entraînements collectifs. Bien que ses coéquipiers l'aient accueilli avec le traditionnel « couloir de feu », le staff technique ne souhaite prendre aucun risque.

L'influence de Neymar sur le terrain et la pression sur les adversaires

Selon Danilo, même si Neymar ne marque pas, sa simple présence sur le terrain sème la panique dans la défense adverse. « Si vous avez un joueur comme Neymar, les adversaires deviennent plus nerveux et demandent de l'aide pour l'arrêter. Pendant que deux joueurs le marquent, un autre membre de notre équipe se retrouve libre. Cela nous donne un avantage considérable », explique le défenseur.

L'équipe nationale du Brésil se prépare actuellement pour son prochain match contre Haïti. Bien que Neymar ait commencé les entraînements avec ballon, sa participation à cette rencontre reste incertaine. Craignant une rechute, les médecins prévoient un retour progressif de l'attaquant dans l'équipe type.

Situation du groupe et matchs attendus

Après le nul contre le Maroc, le Brésil occupe la troisième place du groupe C. Cela ajoute une pression supplémentaire sur l'équipe. Danilo a souligné qu'il serait dangereux de sous-estimer le prochain adversaire, notant que même les petites équipes ont appris à défendre solidement. Il a cité en exemple la résistance du Cap-Vert face à l'Espagne.

« Nous devons aborder le match tactiquement juste, prendre le contrôle et gagner. Mais penser à un score fleuve serait un manque de respect envers l'adversaire. Nous devons entrer sur le terrain et tout donner pour le résultat », a ajouté Danilo. Les supporters brésiliens espèrent que le retour de Neymar apportera cette « magie » qui manque à l'équipe.