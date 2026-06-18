Milan propose une légende du Borussia Dortmund pour son nouveau projet

La direction du club italien AC Milan a trouvé un candidat idéal pour le poste de directeur sportif afin de mener à bien la nouvelle ère entamée au sein de l'équipe. Selon le journal Gazzetta dello Sport, les dirigeants des « rossoneri » manifestent un vif intérêt pour Sebastian Kehl, ancien dirigeant du Borussia Dortmund. Cette étape est considérée comme une action cruciale pour bâtir un effectif correspondant à la vision tactique du nouvel entraîneur Ruben Amorim. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Après une participation décevante la saison dernière, la direction du Milan a décidé de procéder à des réformes profondes de la gestion sportive. Des négociations ont d'abord eu lieu avec Markus Kroosche d'Eintracht Frankfurt, mais l'expert allemand a préféré rester en Allemagne. Désormais, le propriétaire Gerry Cardinale concentre toute son attention sur Sebastian Kehl. Kehl a acquis une vaste expérience en Allemagne dans la découverte de jeunes talents et leur progression vers le haut niveau.

Transferts et plans stratégiques

L'option italienne pourrait être opportune pour Sebastian Kehl, car son transfert vers la Premier League anglaise n'a pas abouti comme prévu. Selon les informations, l'expert s'est rendu à Londres pour négocier avec Tottenham, mais les parties n'ont pas pu s'accorder sur le développement stratégique futur du club. Le Milan est prêt à accorder à Kehl les pleins pouvoirs en collaboration avec Ruben Amorim.

L'une des principales missions du nouveau directeur sportif sera d'amener à San Siro les joueurs demandés par Ruben Amorim. L'entraîneur portugais souhaite intégrer à l'équipe des stars du Sporting CP qu'il connaît bien. En particulier, le milieu de terrain Morten Hjulmand et l'attaquant Francisco Trincao ont été identifiés comme des cibles prioritaires sur le marché des transferts.

La lutte pour Morten Hjulmand ne sera certainement pas facile, car des géants comme Manchester United et Manchester City sont également demandeurs. Cependant, la direction du Milan croit que les relations personnelles de Ruben Amorim avec le joueur donneront un avantage dans cette course. Quant à Francisco Trincao, sa polyvalence tactique correspond parfaitement au style de football innovant promu par Cardinale.

La direction du Milan examine également des options de secours. Si l'accord avec Sebastian Kehl n'aboutit pas, le club pourrait s'adresser aux experts suivants :

Jose Boto — représentant du club Flamengo et ancien collaborateur de Ruben Amorim à Lisbonne ;

Devin Ozek — ancien expert du club Fenerbahce.

Ces nominations font partie d'un projet global visant à restaurer la position du Milan non seulement en Serie A, mais aussi en Ligue des Champions. L'arrivée de Sebastian Kehl devrait porter la politique de transfert du club à un niveau plus professionnel et efficace.