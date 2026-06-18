Les matchs de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent intensément en Amérique du Nord. Le jour historique que des millions de nos compatriotes attendaient avec impatience est arrivé, et l'équipe nationale d'Ouzbékistan a foulé pour la première fois les pelouses d'un Mondial. Cette rencontre historique de la 1ère journée de la phase de groupes s'est déroulée dans le majestueux stade Azteca, situé dans la célèbre ville de Mexico, au Mexique. Le match intense s'est soldé par une victoire 3-1 de l'expérimentée équipe de Colombie.

À l'issue de la rencontre, le capitaine de l'équipe de Colombie, le célèbre milieu de terrain James Rodríguez, a partagé ses réflexions et son évaluation sincère sur la performance de l'équipe d'Ouzbékistan pour ses débuts en Coupe du Monde.

Vous pouvez consulter en détail les opinions du capitaine colombien sur nos représentants ainsi que le prochain calendrier de notre équipe nationale via le tableau sportif spécial ci-dessous :

Intervenant et statut Évaluation principale de l'équipe d'Ouzbékistan Prochain adversaire et heure du match • James Rodríguez

(Capitaine de l'équipe de Colombie) • Une équipe physiquement forte, déterminée et combative.

• Ils ont joué avec un bloc défensif très bas.

• S'ils ont confiance en eux, ils peuvent obtenir d'excellents résultats. • Équipe nationale du Portugal

• Coupe du Monde 2026, phase de groupes, 2ème journée

• Mardi 23 juin

« S'ils ont plus confiance en eux, ils peuvent atteindre de bons résultats »

Le leader des Colombiens, James Rodríguez, a particulièrement salué l'esprit combatif et la condition physique des footballeurs ouzbeks dans une interview après le match. À la question des journalistes : « James, quelle impression l'équipe d'Ouzbékistan vous a-t-elle laissée ? », la star expérimentée a répondu :

« On voit qu'ils sont une équipe physiquement très forte. Ils ont été très déterminés sur le terrain, ont joué dur quand il le fallait et sont restés très bas en défense. Je pense que s'ils commencent à avoir davantage confiance en leurs forces et capacités, ils pourront obtenir des résultats très positifs à l'avenir ».

L'auteur du premier but historique — Abbosbek Fayzullayev !

Il convient de rappeler que nos représentants ont opposé une résistance digne durant le match. À la 60e minute, alors que le score était de 1-0 en faveur de la Colombie, l'ailier talentueux de l'équipe nationale, Abbosbek Fayzullayev, a frappé avec précision au fond des filets adverses.

Ce but a été gravé dans les annales comme le tout premier but de l'équipe nationale d'Ouzbékistan dans l'histoire des Coupes du Monde, égalisant le score et apportant une joie immense à nos supporters. Cette belle combinaison et cet effort volontaire ont clairement montré le haut potentiel de notre équipe.

Le Portugal nous attend

Le premier match passionnant du Mondial est terminé. Désormais, l'équipe nationale d'Ouzbékistan, sous la direction de l'entraîneur expérimenté Fabio Cannavaro, concentre toute son attention sur la prochaine rencontre cruciale.

Nos représentants affronteront l'un des plus grands géants mondiaux — l'équipe nationale du Portugal — dans le cadre de la 2ème journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. Ce choc vital est prévu pour le mardi 23 juin de l'année en cours.

Conclusion finale des analystes sportifs de Zamin : La reconnaissance de la star mondiale James Rodríguez prouve que nos garçons sont sur la bonne voie. La défaite du premier match ne doit pas nous briser ; au contraire, le but historique et le jeu à l'Azteca nous ont apporté une grande expérience. Nous espérons que les élèves de Cannavaro auront encore plus confiance en eux lors du match contre le Portugal mardi et surprendront le monde entier. Ne relâchez pas vos efforts, « Loups Blancs », nous sommes avec vous !

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