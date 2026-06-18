Gustavo Puerta s'exprime sur ses objectifs face à l'Ouzbékistan

Les matchs de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 sur les terrains d'Amérique du Nord se poursuivent avec des luttes intenses et acharnées. Après la victoire 3-1 de l'équipe nationale de Colombie contre l'Ouzbékistan lors de la 1ère journée du groupe K, le talentueux milieu de terrain Gustavo Puerta a partagé ses impressions sur le match et le succès obtenu.

Le talentueux footballeur, qui a contribué significativement à la victoire des Sud-Américains lors de ce match crucial, est revenu sur ses missions sur le terrain et l'esprit d'équipe.

Vous pouvez découvrir en détail les réflexions du milieu de terrain colombien et la situation actuelle du groupe K via le tableau sportif analytique suivant :

L'athlète et son statut Déclaration donnée au service de presse de la FIFA Situation du groupe K et calendrier de la prochaine journée • Gustavo Puerta

(Milieu de terrain de Colombie) • L'entraîneur a exigé d'être agressif en défense et de passer rapidement à l'attaque.

• A réalisé sa première passe décisive en Coupe du Monde. • Colombie : Seul leader du groupe avec 3 points.

• Prochain adversaire : République Démocratique du Congo.

« Je pense avoir accompli dignement les instructions de l'entraîneur »

Dans une interview exclusive accordée aux représentants du service de presse officiel de la FIFA, Gustavo Puerta a parlé ouvertement des instructions tactiques données par l'entraîneur principal. Le milieu de terrain a souligné que son coach lui demande d'être toujours plus ferme et agressif sur la ligne défensive, tout en basculant rapidement vers l'attaque dès qu'une opportunité se présente.

« Je pense avoir rempli dignement les tâches tactiques qui m'ont été confiées lors de ce match difficile contre l'Ouzbékistan et avoir pu aider mon équipe. Sur le terrain, non seulement moi, mais tous mes coéquipiers ont fourni un travail colossal et ont déployé tous leurs efforts. Je suis particulièrement heureux d'avoir réussi à délivrer ma première passe décisive (assist) dans cette prestigieuse Coupe du Monde »

La Colombie mène le groupe, prochain adversaire : RD Congo

Il convient de rappeler que l'équipe nationale de Colombie, après avoir battu l'Ouzbékistan 3-1 lors de la première journée, a enregistré 3 points précieux et est devenue le leader unique et absolu du groupe K.

Selon le calendrier de la compétition, les Colombiens affronteront l'équipe nationale de la République Démocratique du Congo lors de la deuxième journée. La RD Congo, représentant du continent africain, a montré qu'elle ne serait pas un adversaire facile en obtenant un match nul combatif 1-1 contre la puissante équipe du Portugal lors de la première journée.

Conclusion finale des analystes sportifs de Zamin : L'aveu du milieu de terrain adverse et la situation du groupe prouvent une fois de plus qu'il n'y a pas d'équipes faibles en Coupe du Monde. Bien que l'opportunité ait été manquée lors de la première journée, les élèves de Fabio Cannavaro attendent un match vital contre le Portugal. Puisque les Congolais ont pris un point aux Portugais, nos « Loups Blancs » peuvent également accomplir cette tâche avec brio ! Nous continuons à croire en nos représentants !

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