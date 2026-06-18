La Coupe du Monde 2026, accueillie par les trois grandes nations d'Amérique du Nord — les États-Unis, le Canada et le Mexique — offre des moments historiques pour des millions de nos compatriotes. Dans le cadre de ce Mundial, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a disputé son premier match officiel de l'histoire. Lors de la 1ère journée du groupe K, nos représentants ont affronté la puissante équipe de Colombie, s'inclinant sur le score de 1:3.

Après ce match de débuts, Vyacheslav Koloskov, président honoraire de l'Union de football de Russie (RFU), a partagé ses réflexions sur le premier match des footballeurs ouzbeks et leurs capacités.

Vous pouvez consulter les détails des opinions de l'expert russe renommé et le calendrier des prochains matchs de notre équipe nationale lors de la Coupe du Monde via le tableau sportif analytique suivant :

Expert et statut Évaluation du match de l'équipe nationale Prochains matchs et fin de la Coupe du Monde • Vyacheslav Koloskov

(Président honoraire de la RFU) • Les débuts ont été un peu malheureux, mais l'organisation du jeu n'était pas mauvaise.

• De bonnes capacités ont été observées dans l'équipe. • 23 juin : Portugal — Ouzbékistan

• 28 juin : RD Congo — Ouzbékistan

• 19 juillet : Fin du tournoi

« L'organisation du jeu n'était pas mauvaise, il y aura certainement des opportunités »

En analysant les premiers pas de notre équipe nationale à la Coupe du Monde, Vyacheslav Koloskov a souligné qu'il ne faut pas être trop complaisant pour l'instant, tout en notant que l'équipe possède un potentiel. Dans une interview accordée aux médias, l'expert a déclaré :

« Si nous évaluons la situation objectivement en ce moment, il est difficile d'en dire beaucoup car le match de débuts n'a pas été aussi réussi qu'espéré. Les joueurs ont perdu contre un adversaire fort et ont encaissé trois buts. Par conséquent, il n'y a pas encore de raison pour les supporters de se réjouir excessivement. Bien sûr, les Ouzbeks ont créé de bonnes occasions pendant le match, et l'organisation du jeu sur le terrain n'a pas laissé une mauvaise impression. Mais ils n'ont pas encore atteint le niveau où l'on peut leur crier "vivat" sans réserve. Le plus important est que deux autres matchs cruciaux les attendent, et il est certain qu'ils continueront à se battre jusqu'au bout ».

Deux matchs couperets et une opportunité historique à venir

Il convient de rappeler que malgré un début malheureux lors de la première journée de la phase de groupes, la possibilité d'obtenir un ticket pour les play-offs n'est pas encore totalement perdue pour les « Loups Blancs » dirigés par Fabio Cannavaro. Nos représentants disputeront leur deuxième match de groupe le 23 juin contre la puissante équipe du Portugal, tandis que le dernier match décisif de la 3ème journée aura lieu le 28 juin contre l'équipe de la République démocratique du Congo.

Nous rappelons que cette fête sportive la plus prestigieuse de la planète devrait se terminer officiellement le 19 juillet de cette année en déterminant son vainqueur.

Conclusion finale des commentateurs sportifs de Zamin : Les paroles de l'expert expérimenté Vyacheslav Koloskov sont justes — l'excitation du premier match a joué son rôle, mais la formation tactique et la discipline sur le terrain de notre équipe nationale permettent de ne pas perdre espoir de victoires futures. Nous croyons que lors du match de mardi contre le Portugal, mené par Cristiano Ronaldo, nos garçons feront preuve d'une volonté et d'une détermination ouzbèkes authentiques pour répondre dignement aux critiques. Allez l'Ouzbékistan, nos compatriotes sont avec toi !

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