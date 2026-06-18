Les matchs de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, accueillie par les terrains d'Amérique du Nord, se poursuivent avec des débats passionnés et acharnés. L'équipe nationale d'Ouzbékistan, faisant ses débuts dans cette compétition la plus prestigieuse de notre planète, a affronté la Colombie lors de la première journée et a concédé une défaite 1-3. Des spécialistes étrangers et des experts renommés expriment activement leurs opinions sur l'issue de ce match historique.

En particulier, Vyacheslav Erbes, ancien membre de l'équipe nationale du Kazakhstan, dans une interview exclusive accordée à la publication en ligne «Sports.kz», est revenu en détail sur la performance de nos représentants et les raisons de la défaite.

Vous pouvez consulter les déclarations de l'ancien footballeur kazakh et le calendrier de la 2ème journée du groupe K via le tableau sportif analytique suivant :

Expert et statut Évaluation du match Ouzbékistan — Colombie (1:3) Prochains matchs de la 2ème journée (23 juin) • Vyacheslav Erbes

(Ancien footballeur de l'équipe nationale du Kazakhstan) • L'Ouzbékistan a été contraint de jouer sans le ballon pendant presque tout le match.

• Le facteur expérience joue un rôle crucial lors d'un Mondial. • Portugal — Ouzbékistan



• Colombie — RD Congo

« Le niveau de jeu en Coupe du Monde est totalement différent »

En analysant les situations tactiques du match, Vyacheslav Erbes a souligné que la vaste expérience internationale des Sud-Américains a fait la différence :

« Pour être honnête, pendant presque toute la durée de cette confrontation, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a été obligée de se défendre et de jouer sans le ballon face à l'adversaire. Il faut comprendre cela correctement, car l'atmosphère d'une Coupe du Monde et le niveau de jeu y répondent à des critères totalement différents. Sur une scène aussi prestigieuse, l'expérience internationale est d'une importance capitale. L'équipe de Colombie n'a manqué aucun des derniers Mondiaux, ils ont réussi à plusieurs reprises à franchir les phases de groupes pour atteindre les play-offs. Par conséquent, le résultat enregistré cette fois-ci doit être considéré comme naturel pour le monde du football. Les Sud-Américains ont maintenu l'adversaire sous un pressing et une pression intenses du début à la fin, atteignant finalement leurs objectifs et s'imposant ».

La deuxième journée arrive : un test sérieux face au Portugal

Malgré l'échec de la première journée, la lutte principale pour nos représentants dans le tournoi commence maintenant. Selon le calendrier officiel, dans le cadre de la 2ème journée du groupe K, l'équipe nationale d'Ouzbékistan affrontera le 23 juin l'un des géants mondiaux, l'équipe nationale du Portugal.

Dans la deuxième paire du groupe, l'équipe de Colombie, qui a remporté 3 points lors de la première journée, affrontera les représentants de la République démocratique du Congo le même jour.

Conclusion finale des commentateurs sportifs de Zamin : Les réflexions de l'expert kazakh constituent une évaluation impartiale, similaire à celle donnée par les médias et experts locaux. En effet, le match de débuts en Coupe du Monde a été une grande leçon et une école d'expérience immense pour nos joueurs. L'excitation initiale est passée, et nous sommes convaincus que les élèves de Fabio Cannavaro montreront leurs qualités lors du match contre le Portugal le 23 juin et offriront une véritable fête à nos supporters. Allez, Ouzbékistan !

Suivez toujours avec nous sur les pages de Zamin les dernières nouvelles exclusives de la Coupe du Monde, des reportages brûlants depuis le camp de notre équipe nationale et le journal du Mondial !