Jude Bellingham exemplaire hors terrain : il fait ses adieux à Caroline Weir

Le milieu de terrain du Real Madrid, Jude Bellingham, continue de gagner le respect des supporters et de ses pairs, non seulement pour son talent sur le terrain, mais aussi pour ses qualités humaines. La star anglaise a prouvé une fois de plus sa noblesse en envoyant un cadeau inattendu et touchant à la légende de l'équipe féminine, Caroline Weir, qui quitte le club. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Caroline Weir, membre de l'équipe nationale d'Écosse, a fait ses adieux à l'équipe après quatre années réussies à Madrid, son contrat étant arrivé à terme. Selon Goal.com, Bellingham n'est pas resté indifférent à ce départ et a envoyé à la joueuse un maillot dédicacé accompagné d'une lettre sincère.

Bellingham a écrit dans sa lettre : « Caroline, je suis ravi d'avoir fait ta connaissance. Je te souhaite tout le succès possible pour ta prochaine étape. Avec toute mon affection et mon respect ! ». Ce geste modeste mais significatif a suscité un grand intérêt sur les réseaux sociaux et au sein de la communauté footballistique.

La reconnaissance d'une légende madrilène

Caroline Weir, 30 ans, n'a pas caché sa surprise face à ce cadeau. Selon elle, elle discutait souvent avec Jude au centre d'entraînement du club. « J'ai parlé à Jude à plusieurs reprises, nous avions toujours de bonnes conversations sur le club et la vie à Madrid. Le fait qu'il m'écrive une lettre — alors que j'aurais été heureuse d'un simple maillot signé — montre à quel point c'est une personne noble », a déclaré la joueuse dans une interview accordée au Guardian.

Weir a laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'équipe féminine du Real Madrid. Elle a disputé 125 matchs sous les couleurs du « club royal », marquant 63 buts et délivrant 40 passes décisives. Avec ces statistiques, elle devient l'une des meilleures buteuses de l'histoire du club. Bien qu'elle n'ait pas pu remporter le championnat d'Espagne (finissant deuxième derrière le FC Barcelona pendant quatre saisons), ses statistiques personnelles sont impressionnantes.

Nouveau défi : direction Lyon

Caroline Weir poursuivra désormais sa carrière au club français de Lyon. Elle a signé un contrat de trois ans avec l'équipe, huit fois vainqueur de la Ligue des Champions. La joueuse a souligné qu'elle souhaitait franchir une nouvelle étape dans sa carrière et lutter pour des trophées prestigieux.

« À ce stade de ma carrière, je veux jouer avec les meilleures joueuses et gagner la Ligue des Champions. Lyon est précisément le club capable d'offrir une telle opportunité », a ajouté Weir. Bien que son départ de Madrid soit une perte majeure pour l'équipe, l'attention portée par des stars comme Bellingham témoigne du haut niveau de cohésion et de respect mutuel au sein du club.