Igor Sergeyev s'exprime après la défaite contre la Colombie

Les matchs de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 sur les terrains d'Amérique du Nord captivent des millions de nos compatriotes. Dans le cadre de la 1ère journée du groupe K, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a affronté la Colombie, un puissant représentant d'Amérique du Sud, et s'est inclinée 1-3.

Bien que la chance n'ait pas souri à nos représentants lors de ce match de débuts historique, nos joueurs ont opposé une résistance digne jusqu'à la fin. Après la rencontre, l'attaquant expérimenté de l'équipe nationale, Igor Sergeyev, a partagé ses impressions sur le match et les occasions manquées.

Vous pouvez consulter les réflexions de notre attaquant expérimenté et la situation officielle après la 1ère journée du groupe K via le tableau sportif analytique suivant :

Joueur et temps de jeu Avis honnêtes sur le match perdu Classement du groupe K après la 1ère journée • Igor Sergeyev

(est entré à la 90e minute à la place d'Eldor Shomurodov) • Il y avait une opportunité d'obtenir au moins un match nul.

• Nous avons encaissé des buts évitables en raison de nos propres erreurs.

• Nous continuerons à progresser et à travailler dur. • 1. Colombie — 3 points

• 2. Portugal — 1 point

• 3. RD Congo — 1 point

• 4. Ouzbékistan — 0 point

« Nous avions la possibilité d'obtenir au moins un nul »

Juste avant la fin du temps réglementaire, à la 90e minute, Igor Sergeyev, entré en jeu à la place du capitaine Eldor Shomurodov, a déclaré lors d'une interview avec les journalistes :

« Il faut admettre que ce résultat nous a tous beaucoup affectés. La Colombie est vraiment une équipe très forte avec une grande expérience internationale. Malgré cela, nous avions suffisamment d'opportunités pour maintenir un match nul et gagner un point aujourd'hui. Malheureusement, à cause de nos erreurs, nous avons encaissé des buts inattendus. Peut-être est-ce dû au manque d'expérience internationale dans un tournoi aussi prestigieux, je ne sais pas. Mais globalement, nous avons mené un combat très digne contre l'adversaire. Je peux dire que notre premier match a été un peu malchanceux. Maintenant, nous ne regardons que vers l'avant et continuerons à travailler encore plus dur aux entraînements ».

La situation du groupe K et les deux tests à venir

À l'issue des premiers matchs, la situation dans le groupe s'est légèrement compliquée. L'équipe nationale d'Ouzbékistan, n'ayant pas encore marqué de point, occupe la quatrième place selon la différence de buts. La Colombie, avec 3 points, est clairement en tête, tandis que le Portugal et la RD Congo, qui ont fait match nul, ont chacun un point.

Heureusement, nos représentants ont encore deux opportunités de redresser la barre et d'obtenir un ticket pour les play-offs. Dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, les « Loups Blancs » dirigés par Fabio Cannavaro joueront leurs prochains matchs comme suit :

Le 23 juin un match crucial contre l'un des géants mondiaux, l'équipe nationale du Portugal ; le 28 juin aura lieu le match décisif contre le dernier adversaire du groupe, la RD Congo.

Conclusion finale des analystes sportifs de Zamin : La vérité réside dans les paroles passionnées d'Igor Sergeyev — nos gars ont joué un football courageux et sans crainte face à une équipe aussi forte que la Colombie. En tirant les bonnes conclusions de nos erreurs, nos supporters ne doutent pas que les élèves de Fabio Cannavaro montreront leur véritable force lors du match contre le Portugal mardi. Nous croyons en toi, Ouzbékistan !

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