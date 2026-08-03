Gvardiol réagit au transfert de Bernardo Silva au Real Madrid

Le défenseur de Manchester City, Josko Gvardiol, s'est exprimé sur le départ du milieu de terrain Bernardo Silva et son déménagement dans la capitale espagnole. Selon Goal.com, l'expérimenté joueur portugais a rejoint le Real Madrid en tant qu'agent libre après l'expiration de son contrat. C'est ce qu'indique Goal.com rapporte .

Silva, l'un des artisans majeurs des succès sous l'ère Pep Guardiola, a décidé d'ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. Du côté du club merengue, des changements ont eu lieu dans le staff technique cet été, José Mourinho ayant pris les commandes de l'équipe.

Le retour de Bernardo Silva en Espagne et les détails du transfert

Dans une interview accordée à The Athletic, Josko Gvardiol a souligné qu'il regrettait le départ de son proche ami, mais qu'il respectait son choix. Selon Gvardiol, Bernardo rêvait depuis longtemps de retourner en Espagne, un environnement qui lui tient particulièrement à cœur.

Pour les Madrilènes, ce transfert constitue un énorme coup sur le marché. En effet, des géants tels que l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone convoitaient également le joueur portugais. Malgré cela, les Los Blancos ont réussi à s'attacher ses services.

Une nouvelle ère s'ouvre à Manchester City et au Real Madrid

Très actif lors du mercato estival, le Real Madrid a également enrôlé Denzel Dumfries et Ibrahima Konaté en plus de Silva. L'arrivée de l'expérimenté milieu de terrain en tant qu'agent libre a permis au club d'économiser des ressources financières pour d'autres objectifs.

De son côté, Manchester City traverse une période de transition post-Guardiola. Enzo Maresca a pris les commandes de l'équipe et poursuit la préparation d'avant-saison. Malgré la défaite lors du premier match amical contre l'Inter, la tactique de l'entraîneur suscite l'optimisme chez les joueurs.

Par ailleurs, la question du capitanat reste d'actualité chez les Citizens. Selon Gvardiol, Rúben Dias, en tant que l'un des principaux leaders de l'équipe, devrait assumer pleinement le rôle de capitaine à l'avenir.