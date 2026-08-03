Gvardiol réagit au transfert de Bernardo Silva au Real Madrid

·4·Sport
Gvardiol réagit au transfert de Bernardo Silva au Real Madrid

Le défenseur de Manchester City, Josko Gvardiol, s'est exprimé sur le départ du milieu de terrain Bernardo Silva et son déménagement dans la capitale espagnole. Selon Goal.com, l'expérimenté joueur portugais a rejoint le Real Madrid en tant qu'agent libre après l'expiration de son contrat. C'est ce qu'indique Goal.com rapporte .

Silva, l'un des artisans majeurs des succès sous l'ère Pep Guardiola, a décidé d'ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. Du côté du club merengue, des changements ont eu lieu dans le staff technique cet été, José Mourinho ayant pris les commandes de l'équipe.

Le retour de Bernardo Silva en Espagne et les détails du transfert

Dans une interview accordée à The Athletic, Josko Gvardiol a souligné qu'il regrettait le départ de son proche ami, mais qu'il respectait son choix. Selon Gvardiol, Bernardo rêvait depuis longtemps de retourner en Espagne, un environnement qui lui tient particulièrement à cœur.

Pour les Madrilènes, ce transfert constitue un énorme coup sur le marché. En effet, des géants tels que l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone convoitaient également le joueur portugais. Malgré cela, les Los Blancos ont réussi à s'attacher ses services.

Une nouvelle ère s'ouvre à Manchester City et au Real Madrid

Très actif lors du mercato estival, le Real Madrid a également enrôlé Denzel Dumfries et Ibrahima Konaté en plus de Silva. L'arrivée de l'expérimenté milieu de terrain en tant qu'agent libre a permis au club d'économiser des ressources financières pour d'autres objectifs.

De son côté, Manchester City traverse une période de transition post-Guardiola. Enzo Maresca a pris les commandes de l'équipe et poursuit la préparation d'avant-saison. Malgré la défaite lors du premier match amical contre l'Inter, la tactique de l'entraîneur suscite l'optimisme chez les joueurs.

Par ailleurs, la question du capitanat reste d'actualité chez les Citizens. Selon Gvardiol, Rúben Dias, en tant que l'un des principaux leaders de l'équipe, devrait assumer pleinement le rôle de capitaine à l'avenir.

Josko GvardiolBernardo SilvaReal MadridManchester CityJosé Mourinho
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Toni Kroos réagit aux fausses citations le concernant et concernant RodriToni Kroos réagit aux fausses citations le concernant et concernant RodriAujourd'hui, 00:53La porte du Barça se ferme pour Julián Álvarez : il reste deux cheminsLa porte du Barça se ferme pour Julián Álvarez : il reste deux cheminsHier, 23:58Federico Chiesa a décidé de rester à Liverpool et de se battre pour sa placeFederico Chiesa a décidé de rester à Liverpool et de se battre pour sa placeHier, 23:53Mohamed Salah pourrait poursuivre sa carrière en EspagneMohamed Salah pourrait poursuivre sa carrière en EspagneHier, 23:31Joan García refuse de se faire tatouer et répond aux questions sur les transfertsJoan García refuse de se faire tatouer et répond aux questions sur les transfertsHier, 23:16Le Bayern cherche un digne successeur à Harry KaneLe Bayern cherche un digne successeur à Harry KaneHier, 23:15
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché