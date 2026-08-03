Toni Kroos réagit aux fausses citations le concernant et concernant Rodri

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Toni Kroos réagit aux fausses citations le concernant et concernant Rodri

Les informations largement partagées sur les réseaux sociaux concernant un éventuel retour de la légende du Real Madrid Toni Kroos pour jouer aux côtés de Rodri sont fausses. Ces derniers jours, les déclarations prêtées à l'ancien milieu de terrain allemand, selon lesquelles il serait prêt à reprendre sa carrière si le maître à jouer de Manchester City rejoignait le club madrilène, ont fait l'objet d'intenses discussions sur Internet. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par Defensa Central, les fausses citations attribuées à Kroos sur les réseaux sociaux ont rapidement cumulé des millions de vues. Ces déclarations inventées affirmaient que Toni Kroos était impressionné par le transfert potentiel de Rodri au Real Madrid et qu'il envisageait pour cette raison de rechausser les crampons.

De fausses citations et leur contenu

Les publications affirmaient que Kroos aurait déclaré qu'il serait contraint de sortir de sa retraite pour évoluer aux côtés d'un joueur du calibre de Rodri, et qu'il pourrait même apprendre de lui les secrets d'un milieu de terrain complet. Il était également prétendu que si Rodri et Bernardo Silva déménagèrent à Madrid, une partie de la philosophie de Pep Guardiola à Manchester City s'installerait au stade Santiago Bernabéu.

En outre, des propos ont été attribués à Toni Kroos concernant la valeur marchande du Ballon d'Or et champion du monde, affirmant qu'il était impensable de négocier le prix de joueurs d'un tel niveau. Cependant, il s'avère que toutes ces déclarations ont été inventées de toutes pièces par des internautes.

La réponse de Kroos sur Instagram

Le joueur lui-même a mis fin à cette agitation. Sur son compte Instagram, Toni Kroos a commenté l'une des fausses citations qui lui étaient attribuées pour rétablir la vérité.

Dans sa réaction officielle, il a écrit ce qui suit :

  • Je n'ai jamais dit ça... mais j'ai quand même aimé.
Ainsi, l'ancien international allemand a pris ces rumeurs avec humour, confirmant une fois de plus qu'il n'avait aucune intention de revenir sur les terrains. Bien que ces déclarations se soient révélées fausses, l'idée de voir deux maîtres à jouer tels que Kroos et Rodri évoluer dans la même équipe continue de susciter un vif intérêt au sein de la communauté du football.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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