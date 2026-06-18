Roberto Martinez et Cristiano Ronaldo réunis : Al-Nasr s'accorde avec le nouvel entraîneur

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Roberto Martinez, est sur le point de prendre un tournant majeur dans sa carrière. Le spécialiste espagnol devrait quitter son poste en équipe nationale après la Coupe du Monde 2026 pour prendre les rênes du club saoudien Al-Nasr. C'est ce qu'a rapporté le journal A Bola. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Actuellement engagé avec le Portugal pour le Mondial 2026, les négociations entre Martinez et le club saoudien sont entrées dans une phase décisive. Si l'accord se concrétise, il remplacera son compatriote Jorge Jesus à Riyad. Il a été précisé que les premiers contacts entre les parties avaient débuté bien avant le début du prestigieux tournoi.

L'aspect le plus important de ce transfert est que Roberto Martinez aurait à nouveau l'opportunité de travailler avec le légendaire attaquant Cristiano Ronaldo. Pour l'entraîneur, qui fait constamment confiance à la star de 41 ans en équipe nationale, l'offre de collaborer avec lui au niveau des clubs semble très attrayante. De plus, un autre membre de la sélection portugaise, Joao Felix, évolue également sous les couleurs d'Al-Nasr.

Retour à la gestion de club et nouveaux défis

Pour Roberto Martinez, ce serait son premier retour au niveau des clubs depuis 2016. Jusqu'à présent, il a travaillé longuement avec les équipes nationales de Belgique et du Portugal. Selon Goal.com, le fait que son contrat avec la Fédération Portugaise de Football (FPF) arrive à son terme a renforcé son désir de revenir au football de club.

La direction d'Al-Nasr avait initialement envisagé la candidature de Marco Silva, mais celui-ci a préféré signer avec Benfica. Le club s'est ensuite tourné vers deux candidats. Saad Al-Subaie, ancien directeur du département juridique d'Al-Nasr, a confirmé sur les réseaux sociaux que le club hésite actuellement entre un entraîneur participant à la Coupe du Monde et un spécialiste dirigeant l'une des équipes d'Amérique du Sud.

Alors que l'équipe nationale du Portugal a fait l'objet de critiques après un match nul 1-1 contre la RD Congo lors de la phase de groupes du Mondial 2026, beaucoup s'interrogent sur l'impact des nouvelles concernant l'avenir de Martinez sur l'ambiance au sein de l'équipe. Malgré cela, son départ pour l'Arabie Saoudite est considéré comme une question presque réglée.