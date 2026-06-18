Neymar manquera le match du Brésil contre Haïti

Le leader et meilleur buteur de tous les temps de l'équipe nationale du Brésil, Neymar, ne participera pas au match contre Haïti dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. Selon un communiqué officiel de la Confédération Brésilienne de Football (CBF), l'attaquant ne rejoindra pas l'équipe à Philadelphie. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Le footballeur star, actuellement âgé de 34 ans, traverse la phase finale de sa rééducation après une blessure. Afin de ne pas compromettre sa santé, le staff médical et technique a décidé de l'écarter du groupe principal pour suivre un programme d'entraînement spécifique. Selon Goal.com, Neymar restera à la base du New Jersey pour optimiser sa condition physique.

Processus de récupération et plan de l'entraîneur

Initialement, l'entraîneur Carlo Ancelotti prévoyait que Neymar accompagne l'équipe et participe aux déplacements. Cela était jugé nécessaire pour maintenir l'esprit d'équipe et permettre au joueur de s'adapter progressivement aux entraînements collectifs. Cependant, le département médical a conclu qu'il serait plus efficace de poursuivre la récupération en milieu stationnaire avec un équipement spécialisé.

Neymar a effectué de courts exercices sur le terrain mardi et a participé aux entraînements de coordination mercredi. Néanmoins, la charge de travail qui lui est imposée est contrôlée à un niveau bien inférieur à celle des autres joueurs. Les représentants de la CBF soulignent que la sécurité du joueur et sa préparation pour les phases décisives du tournoi sont la priorité.

Prochains matchs et perspectives

Après le match contre Haïti, l'équipe du Brésil affrontera l'Écosse le 24 juin pour sa dernière rencontre de groupe. La participation de Neymar à ce match est également très incertaine. Carlo Ancelotti adopte une politique de prudence, visant à remettre l'attaquant en pleine forme pour la phase à élimination directe.

Si la réaction du joueur aux entraînements techniques et tactiques est positive, il pourrait jouer quelques minutes lors du dernier match de groupe. Sinon, il est fort probable que les supporters brésiliens ne revoient leur idole qu'à partir des quarts de finale. Pour l'instant, l'équipe tentera de s'imposer sans Neymar face à Haïti pour valider prématurément sa qualification pour le tour suivant.