Actuellement, en Chine, la prestigieuse Coupe de l'organisation « World Boxing » entre dans sa phase décisive dans les arènes sportives du pays. Les membres de l'équipe nationale d'Ouzbékistan y démontrent leur haut niveau technique face aux meilleurs boxeurs du monde.

Selon les dernières informations officielles du service de presse de la Fédération de boxe d'Ouzbékistan, les quarts de finale, étape la plus intense et disputée, débuteront demain. Au total, 9 boxeurs talentueux et prometteurs monteront sur le ring pour décrocher leur place en demi-finale et viser les médailles.

Les combats de demain seront organisés en deux sessions. Vous pouvez consulter les détails concernant les adversaires, les catégories de poids et les horaires via le calendrier suivant :

Boxeur et catégorie de poids Adversaire et pays représenté Heure du combat et ring • Nigina O‘ktamova (-57 kg) • Jessica Coutinho (Brésil) • 09:00 — Ring B • Sitora Turdibekova (-60 kg) • Crisandi Rios (Venezuela) • 09:45 — Ring A • Asilbek Jalilov (-50 kg) • Subhan Mamedov (Azerbaïdjan) • 10:45 — Ring A • Abdumalik Xalokov (-60 kg) • Salim Ellis Bey (USA) • 11:00 — Ring A • Shavkatjon Boltayev (-70 kg) • Ablaykhan Jussupov (Kazakhstan) • 11:30 — Ring B • Javohir Abdurahimov (-75 kg) • Gabriele Guidi (Italie) • 12:15 — Ring A • Feruza Kazakova (-51 kg) • Romane Moulai (France) • 15:45 — Ring A • Javohir Ummataliyev (-80 kg) • Hussein Iashaish (Jordanie) • 17:30 — Ring A • Arman Maxanov (+90 kg) • Danabike Bayikevuzi (Chine) • 18:15 — Ring B

De la session matinale aux chocs du soir

Les quarts de finale débuteront à 09h00. Dès les premières minutes, Nigina O‘ktamova montera sur le ring contre son adversaire brésilienne pour tenter d'ouvrir la marche des victoires ouzbèkes. Peu après, Sitora Turdibekova affrontera une membre de l'équipe nationale du Venezuela.

L'intensité ne retombera pas chez les hommes. Abdumalik Xalokov, expérimenté dans sa catégorie, affrontera un représentant des USA, tandis que Shavkatjon Boltayev fera face à un boxeur du Kazakhstan dans l'un des combats centraux. L'après-midi et la soirée seront consacrés aux poids lourds, notamment Arman Maxanov qui disputera son combat décisif contre un représentant du pays hôte, la Chine.

Conclusion des commentateurs sportifs de Zamin : Cette compétition en Chine est un test crucial pour nos athlètes afin de renforcer leur position sur la scène internationale. Le fait que 9 sportifs montent sur le ring en une seule journée témoigne de la force et de la profondeur de la boxe ouzbèke. La présence d'adversaires issus de grandes écoles comme les USA, le Kazakhstan et la Chine augmente l'enjeu. Nous sommes convaincus que les garçons et filles d'Ouzbékistan feront preuve de courage pour atteindre les demi-finales. Bonne chance aux boxeurs ouzbeks !

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