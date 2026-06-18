À l'approche d'un tournoi de football majeur organisé aux États-Unis, la ville de Kansas City a été envahie par des milliers de supporters passionnés de l'équipe nationale d'Argentine. Venus soutenir Lionel Messi et ses coéquipiers, les fans ont transformé la ville en un lieu de fête véritable, organisant un « banderazo » (manifestation avec des drapeaux) et des célébrations jour et nuit. C'est ce que rapporte Goal.com, dans un article.

Selon Goal.com, les supporters venus d'Argentine ne manifestent aucun intérêt pour la culture locale ou les autres sports. Par exemple, l'un des leaders du groupe de supporters a répondu à une proposition d'assister à un match de baseball local : « Le baseball ? Pourquoi en aurais-je besoin ? J'ai le football ! ». Cette situation prouve une fois de plus la loyauté indéfectible des Argentins envers leur équipe nationale.

L'effet Lionel Messi et les billets coûteux

La raison principale de cet afflux de supporters est Lionel Messi. Pour beaucoup, il s'agit peut-être du dernier grand tournoi du champion du monde, et les fans sont prêts à tout dépenser. Bien que le prix des billets pour assister aux matchs au stade de Kansas City (Arrowhead Stadium) ait grimpé jusqu'à plusieurs milliers de dollars, cela n'arrête pas les supporters.

Même ceux qui n'ont pas pu acheter de billets affluent vers la ville simplement pour être proches de leur équipe préférée, créant une atmosphère unique avec des tambours et des drapeaux. Chaque pas de l'équipe nationale d'Argentine est vénéré comme un rituel religieux, ce qui renforce encore le prestige global du tournoi.

Kansas City au centre, pas Miami

Habituellement, aux États-Unis, quand on parle de football et de Lionel Messi, on pense immédiatement à Miami. Cependant, cette fois, Kansas City, située au cœur de l'Amérique, est devenue un véritable foyer du football. Les hymnes et les chants argentins résonnant dans les rues de la ville sont une nouveauté pour la population locale.

Pour les supporters, il ne s'agit pas seulement d'une compétition sportive, mais du sens même de leur vie. Étant donné qu'il est peu probable que Lionel Messi soit encore sur le terrain en 2030 à l'âge de 42 ans, chaque minute de ce tournoi est plus précieuse que l'or pour les fans. La Albiceleste (l'équipe nationale d'Argentine) évolue ainsi sous une pression immense et un amour infini pour défendre son titre.