Le FC Barcelone affrontera l'équipe de Tom Brady en Angleterre lors d'un match amical

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Le FC Barcelone affrontera l'équipe de Tom Brady en Angleterre lors d'un match amical

Le club espagnol du FC Barcelone disputera un match amical prestigieux contre le Birmingham City anglais dans le cadre de sa préparation pour la nouvelle saison. Selon Goal.com, cette rencontre sera un événement majeur pour le club des divisions inférieures anglaises, car la légende américaine du football américain Tom Brady fait partie de la direction du club. C'est ce que Goal.com rapporte .

L'équipe de l'entraîneur catalan Hansi Flick prévoit d'effectuer un stage de préparation de deux semaines près de Burton-upon-Trent avant la saison 2026-27. Ce match, qui se déroulera au stade St Andrew's à Birmingham, sera une excellente occasion pour le technicien allemand de tester ses schémas tactiques et d'évaluer la condition physique des joueurs.

Une opportunité majeure pour les jeunes talents

Le processus de préparation estival coïncidant avec la Coupe du Monde 2026, plusieurs stars majeures du FC Barcelone devraient être au repos. Cela créera un espace pour les jeunes joueurs et les remplaçants pour s'illustrer sous les yeux de Hansi Flick. Néanmoins, les experts n'excluent pas la possibilité que la jeune star Lamine Yamal participe à ce voyage.

Tom Brady, légende de la NFL et co-propriétaire ainsi que président du conseil d'administration du Birmingham City, a réagi à cette nouvelle sur les réseaux sociaux. Le septuple vainqueur du Super Bowl a exprimé sa volonté d'accueillir les Catalans sur sa page officielle en écrivant : « Bienvenue à Birmingham ». Depuis que Brady a investi dans le club, l'équipe attire des stars mondiales comme David Beckham lors de ses matchs.

Un test sérieux pour Birmingham City

Pour l'entraîneur de Birmingham City, Chris Davies, ce match servira de baromètre pour déterminer le niveau de développement de l'équipe. Lors de la saison 2024-25, l'équipe avait regagné le Championship avec un résultat record de 111 points en First League. La saison dernière, l'équipe a terminé à la 10e place, enregistrant son meilleur résultat de la dernière décennie.

La direction du club et le fonds d'investissement Knighthead Capital Management visent à promouvoir l'équipe vers la division supérieure. Un match contre un géant comme le FC Barcelone permettra non seulement d'accroître l'expérience des joueurs, mais aussi de renforcer le prestige international du club. Les supporters attendent avec impatience ce match digne d'un spectacle.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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