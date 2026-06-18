Moments difficiles pour la famille de Lionel Messi : communiqué sur la santé de son père

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, et sa famille ont publié un communiqué officiel concernant la situation de son père, Jorge Messi. Afin de mettre fin aux diverses rumeurs circulant récemment dans les médias, ce message a confirmé que Jorge Messi rencontre des problèmes de santé. C'est ce que rapporte le site Goal.com.

Selon ESPN, la famille Messi a indiqué que Jorge est actuellement sous surveillance médicale, mais que son état s'améliore. Dans le communiqué, les membres de la famille ont exprimé leur profond mécontentement face à la couverture infondée et irresponsable de cette question personnelle par les médias.

Rumeurs et confidentialité familiale

La famille Messi a critiqué le manque de sensibilité et de respect de certaines publications. « Actuellement, Jorge Messi est sous surveillance médicale et en phase de rétablissement. Nous avons été profondément blessés par l'irresponsabilité et le manque de respect dont certaines personnes ont fait preuve envers une question privée et familiale », indique le communiqué officiel.

Le communiqué précise également que seuls les proches parents disposent d'informations précises et que toute information ne provenant pas des canaux officiels de la famille doit être considérée comme fausse. Les membres de la famille ont demandé de faire preuve d'humanité et de calme en ce moment délicat, et de ne pas perturber la tranquillité de Jorge et de ses proches.

Émotion lors de la Coupe du Monde

Lionel Messi a débuté la Coupe du Monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, avec beaucoup d'enthousiasme. Le capitaine a inscrit un triplé lors de la victoire de l'Argentine 3-0 contre l'Algérie. Cependant, le fait que Messi n'ait pu retenir ses larmes après le premier but a attiré l'attention de nombreux observateurs.

Par la suite, le footballeur a expliqué que ces larmes étaient le résultat de difficultés personnelles et de jours difficiles non liés au football. Il a remercié ses coéquipiers et les membres de la délégation pour son soutien. Il devient désormais clair que la situation de son père a directement influencé ses émotions sur le terrain.

Pour rappel, les trois buts de ce match ont permis à Lionel Messi de battre le record historique de Miroslav Klose. L'étoile argentine totalise désormais 16 buts dans l'histoire des Coupes du Monde, se hissant ainsi au sommet du classement des meilleurs buteurs du tournoi.