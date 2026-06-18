Alors que le monde a les yeux rivés sur la Coupe du Monde 2026, des nouvelles très encourageantes et historiques continuent d'arriver d'outre-mer pour les passionnés de football de notre pays. Les chefs de la délégation sportive ouzbèke, arrivés au Mexique pour soutenir moralement l'équipe nationale lors de ce prestigieux Mundial, ont tenu une réunion officielle avec la personnalité la plus influente du football mondial, le président de la FIFA, Gianni Infantino.

Cet échange prestigieux et chaleureux s'est déroulé au stade Azteca, l'un des symboles emblématiques du monde du football. Au cours de l'entretien, le dirigeant du football mondial a accueilli les représentants de notre pays avec un respect particulier.

Vous pouvez découvrir les détails de cette rencontre de haut niveau, les participants et les principaux sujets de discussion via le tableau d'analyse suivant :

Lieu et adresse de la rencontre Participants du côté de l'Ouzbékistan Principaux thèmes abordés lors des discussions • Mexique, Mexico

• Loge VIP de l'arène sportive Azteca légendaire. • Ministère des Sports

• Comité National Olympique (CNO)

• Comité National Paralympique

• Direction de l'Association de Football d'Ouzbékistan (UFA). • Gianni Infantino a félicité l'Ouzbékistan pour ses débuts historiques.

• Le match contre la Colombie a été reconnu comme le début d'une nouvelle ère pour notre football national.

Hautes distinctions et félicitations de Gianni Infantino

Au cours de la rencontre, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a hautement apprécié le premier pas historique de l'équipe nationale ouzbèke dans le format de football le plus important de la planète. Il a indiqué qu'il suivait le rythme de croissance du football ouzbek ces dernières années et a souhaité d'immenses victoires à nos joueurs pour les prochains matchs cruciaux de la phase de groupes.

De leur côté, les responsables du système sportif de notre pays ont exprimé leur profonde gratitude au président de la FIFA pour l'attention constante, la haute confiance et le soutien illimité accordés à l'Ouzbékistan par l'organisation internationale. Il a été unanimement souligné que, quel que soit le résultat du match intense contre l'équipe de Colombie, ce jeu a été un événement majeur ouvrant une nouvelle page et une étape de progression immense dans les annales du sport national.

Honneurs et cadeaux commémoratifs pour Ramon Jesurún

Ces rencontres historiques au Mexique ne se sont pas limitées au président de la FIFA. Les membres de la délégation ouzbèke ont également rencontré Ramon Jesurún, président de la Fédération Colombienne de Football et membre influent du Conseil de la FIFA.

Nos représentants ont chaleureusement félicité leurs collègues colombiens pour leur victoire initiale et leur ont témoigné leur profond respect. À la fin de la rencontre, des cadeaux commémoratifs spéciaux de la part de l'Ouzbékistan, symboles des traditions nationales et de l'hospitalité du peuple ouzbek, ont été solennellement remis à Ramon Jesurún.

Conclusion finale des commentateurs sportifs de Zamin : Bien que notre équipe nationale ait manqué l'opportunité lors du premier match de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 en s'inclinant 1-3 face à la Colombie, le jeu pertinent produit sur le terrain a attiré l'attention des experts internationaux. En particulier, le but marqué par notre jeune étoile Abbosbek Fayzullaev a été gravé comme le tout premier but historique de notre pays dans l'histoire des Coupes du Monde. De telles rencontres de haut niveau sur la scène internationale témoignent clairement du prestige croissant du football ouzbek dans le monde. Nous souhaitons seulement la victoire à nos représentants pour les prochains matchs !

Suivez toujours sur les pages de Zamin les journées les plus intenses de la Coupe du Monde au Mexique, les détails des rencontres avec la direction de la FIFA et les pas victorieux de notre équipe nationale !