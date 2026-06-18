Le match historique entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Colombie, disputé dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, a marqué les esprits non seulement par l'intensité des combats sur le terrain, mais aussi par des gestes nobles en dehors. Comme vous le savez, lors de la première mi-temps, le jeune et intrépide défenseur de notre équipe nationale, Abduqodir Husanov, dans l'ardeur de la lutte pour le ballon, a percuté et renversé un caméraman qui filmait le match en direct sur le bord du terrain.

Bien que la situation ait semblé inquiétante sur le moment et que le jeu ait été brièvement interrompu, nos représentants n'ont pas ignoré l'incident après la fin de la rencontre. Le service de presse de l'Association de football d'Ouzbékistan (UFA) a indiqué que la direction de l'équipe nationale et les joueurs ont ensuite pris des nouvelles de l'état de santé du caméraman blessé.

Lors de la visite au caméraman, qui était sous surveillance médicale, un cadeau inattendu et très agréable lui a été remis. Notre talentueux défenseur Abduqodir Husanov a offert à l'opérateur un maillot exclusif de l'équipe nationale, sous la marque spéciale de la sélection, avec sa propre signature. Ce cadeau inattendu et cette marque de haute considération ont été très chaleureusement accueillis par les organisateurs locaux et les médias étrangers.

« Notre talentueux défenseur central a souhaité un prompt rétablissement au caméraman blessé suite à une collision accidentelle pendant le match, afin qu'il puisse reprendre son travail passionnant, et lui a adressé ses vœux les plus sincères », indique le communiqué officiel de l'Association de football d'Ouzbékistan.

La conclusion finale des commentateurs sportifs de Zamin : Les représentants de notre équipe nationale continuent de démontrer, à travers chacune de leurs actions lors de la Coupe du Monde, la noblesse, la compassion et la haute culture propres au peuple ouzbek. Peu importe l'intensité de la lutte sur le terrain, le fait que nos joueurs conservent de telles qualités humaines en dehors du jeu est louable. Ce geste exemplaire d'Abduqodir restera dans l'histoire comme l'un des moments les plus beaux et les plus touchants du journal de la Coupe du Monde. Bravo, Abduqodir !

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