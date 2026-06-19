Liverpool propose 100 millions d'euros pour la star du RB Leipzig Yan Diomande

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Liverpool propose 100 millions d'euros pour la star du RB Leipzig Yan Diomande

L'un des géants de la Premier League anglaise, Liverpool, s'apprête à créer un véritable séisme sur le marché des transferts. Les Merseysiders ont officiellement soumis une offre de 100 millions d'euros pour le jeune et talentueux attaquant du RB Leipzig, Yan Diomande. Si ce transfert se concrétise, il pourrait devenir l'un des achats les plus coûteux de l'histoire du club. C'est ce qu'indique l'information de Goal.com.

Selon les informations diffusées par Sky Sports, le package proposé par Liverpool comprend un paiement garanti de 90 millions d'euros et 10 millions d'euros de bonus supplémentaires. Le club anglais vise à devancer le Paris Saint-Germain dans la course pour le joueur de 19 ans, considéré comme l'un des jeunes attaquants les plus prometteurs d'Europe.

Cependant, selon l'insider renommé Fabrizio Romano, la direction du RB Leipzig a officiellement rejeté cette offre initiale des Merseysiders. Le club allemand tente de conserver sa star et on s'attend à ce qu'il exige au moins 120 millions d'euros pour s'en séparer.

Concurrence dans la course au transfert

Actuellement, le Paris Saint-Germain figure également parmi les principaux prétendants pour le joueur. Toutefois, les champions de France n'ont pas encore formulé d'offre officielle. Selon The Athletic, Liverpool est bien plus avancé que les Parisiens concernant le contrat personnel proposé au joueur, ce qui donne un avantage aux Merseysiders dans cette course.

Le RB Leipzig a l'intention de prolonger le contrat du joueur et d'augmenter son salaire. Le club allemand considère Diomande comme la figure centrale de son attaque et souhaite le garder dans ses rangs pour au moins une saison supplémentaire. Parallèlement, la direction du club ne cache pas qu'elle est prête à négocier si une somme astronomique est proposée.

La saison dernière, Yan Diomande a disputé 33 matchs en Bundesliga, marquant 12 buts et délivrant 9 passes décisives. Ses performances productives ont joué un rôle décisif dans la troisième place du RB Leipzig en championnat d'Allemagne et l'obtention d'un billet pour la Ligue des Champions.

Si Liverpool parvient à finaliser ce transfert, cela renforcerait considérablement la ligne d'attaque de l'équipe. Actuellement, le club examine d'autres options, mais Diomande reste la cible principale. Selon Goal.com, l'avenir du joueur devrait se décider dans les prochaines semaines.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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