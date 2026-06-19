Abbosbek Fayzullayev établit un record historique à la Coupe du Monde 2026

·32·Sport
Abbosbek Fayzullayev établit un record historique à la Coupe du Monde 2026

Bien que l'équipe nationale d'Ouzbékistan se soit inclinée 1-3 face à la Colombie lors de son premier match de la Coupe du Monde 2026, notre attaquant Abbosbek Fayzullayev est entré dans les annales du football mondial grâce à un exploit unique.

Record du siècle : un but de la tête à 167 cm

Selon les experts du centre de statistiques « Opta Sports », Abbosbek Fayzullayev, auteur de l'unique but de notre équipe lors de la rencontre, est devenu le joueur le plus petit à marquer un but de la tête lors d'une Coupe du Monde au XXIe siècle avec une taille de seulement 167 centimètres. De plus, il est devenu l'auteur du tout premier but de l'Ouzbékistan dans l'histoire des phases finales de la Coupe du Monde.

Réactions des protagonistes sur le match

Abbosbek Fayzullayev :

« Le résultat est très frustrant pour nous, alors que nous avions la possibilité d'obtenir au moins un point. Après l'excitation de la première période, nous avons joué avec beaucoup plus d'assurance en seconde, mais le deuxième but encaissé sur notre propre erreur nous a été fatal. Je remercie tous les supporters venus au stade et ceux qui nous ont suivis devant leurs écrans. Désormais, toute notre attention se portera sur les deux matchs restants ».

Dmitriy An (premier entraîneur du joueur) :

« Abbos a écrit l'histoire et a apporté sa contribution au football de notre pays. Il a toujours eu un fort instinct buteur. Même s'il n'était pas très grand depuis l'enfance, il marquait déjà des buts cruciaux de la tête lors des éliminatoires. Je suis fier de mon élève », a déclaré le spécialiste lors d'un entretien avec la publication russe « Championat ».

Statistiques globales de Fayzullayev avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan :

  • Matchs joués : 33

  • Buts marqués : 9

  • Passes décisives : 2

Les protégés de Fabio Cannavaro continueront de se battre pour redresser la barre lors des deux matchs décisifs restants de la phase de groupes.

Abbosbek FayzullayevÉquipe nationale d'OuzbékistanColombieOpta SportsChampionat
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La Suisse s'impose largement face à la Bosnie-HerzégovineLa Suisse s'impose largement face à la Bosnie-HerzégovineAujourd'hui, 21:07Paul Scholes : Cristiano Ronaldo est devenu un problème pour l'équipe du PortugalPaul Scholes : Cristiano Ronaldo est devenu un problème pour l'équipe du PortugalAujourd'hui, 21:00Eldor Shomurodov : « Ce n'est pas la fin du chemin, nous irons de l'avant ! »Eldor Shomurodov : « Ce n'est pas la fin du chemin, nous irons de l'avant ! »Aujourd'hui, 20:59Qu'a dit Timur Kapadze sur le match de notre équipe nationale ?Qu'a dit Timur Kapadze sur le match de notre équipe nationale ?Aujourd'hui, 20:46Abduqodir Husanov prend des nouvelles de l'opérateur blessé lors du match Ouzbékistan — ColombieAbduqodir Husanov prend des nouvelles de l'opérateur blessé lors du match Ouzbékistan — ColombieAujourd'hui, 20:44Tottenham renforce sa défense : Jan Paul van Hecke transféré pour 52 millions de livresTottenham renforce sa défense : Jan Paul van Hecke transféré pour 52 millions de livresAujourd'hui, 20:35
AnnoncesPartenariat
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?