Abbosbek Fayzullayev établit un record historique à la Coupe du Monde 2026

Bien que l'équipe nationale d'Ouzbékistan se soit inclinée 1-3 face à la Colombie lors de son premier match de la Coupe du Monde 2026, notre attaquant Abbosbek Fayzullayev est entré dans les annales du football mondial grâce à un exploit unique.

Record du siècle : un but de la tête à 167 cm

Selon les experts du centre de statistiques « Opta Sports », Abbosbek Fayzullayev, auteur de l'unique but de notre équipe lors de la rencontre, est devenu le joueur le plus petit à marquer un but de la tête lors d'une Coupe du Monde au XXIe siècle avec une taille de seulement 167 centimètres. De plus, il est devenu l'auteur du tout premier but de l'Ouzbékistan dans l'histoire des phases finales de la Coupe du Monde.

Réactions des protagonistes sur le match

Abbosbek Fayzullayev : « Le résultat est très frustrant pour nous, alors que nous avions la possibilité d'obtenir au moins un point. Après l'excitation de la première période, nous avons joué avec beaucoup plus d'assurance en seconde, mais le deuxième but encaissé sur notre propre erreur nous a été fatal. Je remercie tous les supporters venus au stade et ceux qui nous ont suivis devant leurs écrans. Désormais, toute notre attention se portera sur les deux matchs restants ».

Dmitriy An (premier entraîneur du joueur) : « Abbos a écrit l'histoire et a apporté sa contribution au football de notre pays. Il a toujours eu un fort instinct buteur. Même s'il n'était pas très grand depuis l'enfance, il marquait déjà des buts cruciaux de la tête lors des éliminatoires. Je suis fier de mon élève », a déclaré le spécialiste lors d'un entretien avec la publication russe « Championat ».

Statistiques globales de Fayzullayev avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan :

Matchs joués : 33

Buts marqués : 9

Passes décisives : 2

Les protégés de Fabio Cannavaro continueront de se battre pour redresser la barre lors des deux matchs décisifs restants de la phase de groupes.