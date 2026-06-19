Le club londonien de Tottenham a réalisé son prochain achat majeur du mercato estival. Le club a officiellement annoncé la signature du défenseur central de Brighton, Jan Paul van Hecke, membre de la Premier League anglaise. Ce transfert est considéré comme une étape cruciale pour renforcer la ligne défensive du club londonien. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon les informations de Goal.com, Tottenham a dépensé 52 millions de livres sterling (environ 69 millions de dollars) pour le joueur néerlandais. Le défenseur de 26 ans a signé un contrat à long terme avec le club. Van Hecke devient le troisième transfert majeur à rejoindre les rangs de Tottenham cette saison. Auparavant, l'équipe avait recruté Marcos Senesi et Andy Robertson en tant qu'agents libres.

De Zerbi et van Hecke : Retrouvailles pour une nouvelle collaboration

L'entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, a joué un rôle central dans la concrétisation de ce transfert. Le technicien italien a travaillé avec van Hecke lors de son passage à Brighton et connaît parfaitement ses capacités. La relation chaleureuse entre l'entraîneur et le joueur est vue comme l'un des facteurs ayant poussé le défenseur néerlandais à choisir le club londonien.

"C'est un grand honneur pour moi de rejoindre un club aussi prestigieux que Tottenham. C'est la réalisation d'un véritable rêve. J'ai des liens forts avec l'entraîneur et j'ai hâte de travailler à nouveau avec lui. De plus, mon coéquipier en équipe nationale, Micky van de Ven, a également exprimé des avis très positifs sur le club", a déclaré le joueur dans une interview sur le site officiel du club.

Le directeur sportif du club, Johan Lange, a également précisé que ce transfert n'était pas fortuit, le joueur ayant été suivi par les recruteurs pendant longtemps. Selon Lange, van Hecke convient aux plans à long terme de l'équipe non seulement par sa compétence technique, mais aussi par son caractère professionnel et sa maturité.

Statistiques et confiance de l'entraîneur

La saison dernière, Jan Paul van Hecke a disputé 40 matchs toutes compétitions confondues avec Brighton, marquant 3 buts et délivrant 3 passes décisives. Ce sont des statistiques assez élevées pour un défenseur central. Il s'est imposé comme l'un des défenseurs les plus fiables de la Premier League grâce à sa condition physique et sa capacité de jeu avec le ballon.

Roberto De Zerbi est convaincu que le rôle de van Hecke sera irremplaçable dans son système de jeu offensif et global. Selon l'entraîneur, l'audace du joueur dans la relance et sa vision du jeu correspondent parfaitement au nouveau style de Tottenham. Bien que le joueur participe actuellement à la Coupe du monde avec l'équipe nationale des Pays-Bas, il rejoindra bientôt sa nouvelle équipe.