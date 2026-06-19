Abduqodir Husanov prend des nouvelles de l'opérateur blessé lors du match Ouzbékistan — Colombie

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a disputé hier son premier match de la Coupe du Monde de la FIFA contre la Colombie. Pendant la rencontre, notre défenseur Abduqodir Husanov est entré en collision avec un opérateur de diffusion travaillant au bord du terrain lors d'une lutte pour le ballon.

Après l'incident, l'état de santé et l'état général de l'opérateur ont été vérifiés. De plus, un maillot spécial signé par Abduqodir Husanov lui a été remis. Le défenseur ouzbek a adressé ses vœux sincères de prompt rétablissement à l'opérateur.

Pour rappel, la rencontre entre l'Ouzbékistan et la Colombie s'est soldée par une victoire 1-3 de l'équipe nationale de Colombie.