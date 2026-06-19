Abduqodir Husanov prend des nouvelles de l'opérateur blessé lors du match Ouzbékistan — Colombie

·2·Sport
Abduqodir Husanov prend des nouvelles de l'opérateur blessé lors du match Ouzbékistan — Colombie

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a disputé hier son premier match de la Coupe du Monde de la FIFA contre la Colombie. Pendant la rencontre, notre défenseur Abduqodir Husanov est entré en collision avec un opérateur de diffusion travaillant au bord du terrain lors d'une lutte pour le ballon.

Après l'incident, l'état de santé et l'état général de l'opérateur ont été vérifiés. De plus, un maillot spécial signé par Abduqodir Husanov lui a été remis. Le défenseur ouzbek a adressé ses vœux sincères de prompt rétablissement à l'opérateur.

Pour rappel, la rencontre entre l'Ouzbékistan et la Colombie s'est soldée par une victoire 1-3 de l'équipe nationale de Colombie.

OuzbékistanColombieAbduqodir HusanovFIFA
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Tottenham renforce sa défense : Jan Paul van Hecke transféré pour 52 millions de livresTottenham renforce sa défense : Jan Paul van Hecke transféré pour 52 millions de livresAujourd'hui, 20:35Abbosbek Fayzullayev établit un record historique à la Coupe du Monde 2026Abbosbek Fayzullayev établit un record historique à la Coupe du Monde 2026Aujourd'hui, 20:32Liverpool propose 100 millions d'euros pour la star du RB Leipzig Yan DiomandeLiverpool propose 100 millions d'euros pour la star du RB Leipzig Yan DiomandeAujourd'hui, 19:55Infantino félicite l'Ouzbékistan pour ses débuts historiques à la Coupe du MondeInfantino félicite l'Ouzbékistan pour ses débuts historiques à la Coupe du MondeAujourd'hui, 19:36Liverpool annonce le transfert de la star espagnole Viktor MunyosLiverpool annonce le transfert de la star espagnole Viktor MunyosAujourd'hui, 19:31Cristiano Ronaldo doit-il quitter l'équipe nationale du Portugal ? L'avis tranché de BoatengCristiano Ronaldo doit-il quitter l'équipe nationale du Portugal ? L'avis tranché de BoatengAujourd'hui, 19:13
AnnoncesPartenariat
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?