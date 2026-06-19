Qu'a dit Timur Kapadze sur le match de notre équipe nationale ?

Le début historique à la Coupe du Monde 2026 est analysé avec passion par toute la communauté du football ouzbek et des millions de fans. L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale, Timur Kapadze, a également partagé ses réflexions sur le match du premier tour des « Loups Blancs » contre la Colombie (1:3) et a tenu des propos encourageants pour les supporters.

L'expert a souligné que le premier match du Mondial a été un moment inoubliable et riche en émotions pour tout le pays. Bien que le score final n'ait pas été en faveur de nos représentants, les efforts des joueurs sur le terrain sont louables.

« Le premier match de la Coupe du Monde a été chargé d'émotions et a constitué un véritable événement historique pour notre pays. Bien que nous ayons manqué l'opportunité au score, l'équipe nationale s'est très dignement comportée sur le terrain, a fait preuve d'un véritable caractère et a montré qu'elle pouvait rivaliser à un tel niveau de compétition. C'est la première grande expérience de nos joueurs en Coupe du Monde, c'est pourquoi ce match servira de fondation importante pour leur croissance professionnelle future », déclare Timur Kapadze.

« Le but d'Abbos restera éternellement dans l'histoire du football ouzbek »

Timur Kapadze a particulièrement salué l'exploit historique du talentueux milieu de terrain Abbosbek Fayzullayev, auteur de l'unique but de nos représentants à la 60e minute, et a félicité son ancien disciple :

« Le but marqué par Abbos revêt une importance particulière pour tout le football ouzbek. C'est le tout premier but de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de la phase finale des Coupes du Monde et il restera gravé à jamais dans nos annales sportives. Je suis très heureux pour Abbos. Il a mérité ce moment historique grâce à son travail acharné, ses entraînements rigoureux et son dévouement sur le terrain ».

Les chances subsistent : deux batailles nous attendent encore !

L'ancien sélectionneur a estimé positivement les chances de passer de la phase de groupes aux play-offs, rappelant que malgré l'échec, rien n'est encore perdu. Selon lui, le match contre la Colombie a révélé la force intérieure et l'immense potentiel de l'équipe.

« En ce qui concerne l'accès au tour suivant, rien n'est encore décidé et la lutte continue. Deux confrontations importantes nous attendent. Le premier match a clairement montré que notre équipe possède un grand potentiel et de la force. Désormais, la tâche principale est de tirer les conclusions appropriées et avec sang-froid de ce match et de se préparer au maximum pour les rencontres à venir. Si nous faisons cela correctement, nous préserverons pleinement nos chances de nous battre pour le tour suivant », a conseillé l'expert aux supporters.

Pour rappel, les élèves de Fabio Cannavaro joueront leur deuxième match crucial de la phase de groupes cette année le 23 juin contre l'un des géants mondiaux, l'équipe nationale du Portugal. Le dernier match décisif du groupe K aura lieu le 28 juin contre les joueurs de la République démocratique du Congo, représentant l'Afrique.

Conclusion finale des commentateurs sportifs de Zamin : Les paroles de l'expert expérimenté Timur Kapadze vont sans doute raviver la flamme de la confiance dans le cœur de millions de nos supporters. La défaite lors du premier match n'est pas une tragédie, mais le début d'un long chemin. Le but d'Abbosbek a donné un avantage psychologique à l'équipe ; la tâche est maintenant de travailler sur les erreurs et d'aborder le match contre le Portugal comme une véritable bataille. Nous croyons au potentiel de nos compatriotes et attendons des résultats victorieux lors des prochains matchs. Que la confiance ne s'éteigne pas, la lutte continue !

Suivez toujours les reportages les plus brûlants de la Coupe du Monde, les dernières nouvelles exclusives du camp de notre équipe nationale et le journal du Mondial sur les pages de Zamin !