La légende du football anglais et ancien milieu de terrain de Manchester United, Paul Scholes, a exprimé un avis tranché sur l'attaquant de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo. Selon lui, l'attaquant de 41 ans a actuellement un impact négatif sur le jeu collectif de l'équipe et place l'entraîneur Roberto Martinez dans une situation difficile. C'est ce qu'indique l'information de Goal.com .

Lors du premier match de la Coupe du Monde, le Portugal a fait match nul (1:1) contre la RD Congo. Dans cette rencontre, Cristiano Ronaldo n'a pas réussi à se démarquer par son efficacité. Selon Goal.com, en analysant cette situation, Scholes a souligné que le facteur âge joue un rôle crucial dans le football moderne. Selon lui, à 41 ans, il serait plus judicieux de ne jouer qu'en tant que gardien de but.

Concurrence et pression psychologique

Scholes a souligné que l'humeur de Cristiano Ronaldo est affectée non seulement par son propre jeu, mais aussi par les performances de son rival historique Lionel Messi et de la jeune star Kylian Mbappé. Lionel Messi a inscrit un triplé contre l'Algérie dès le premier match du tournoi, tandis que Kylian Mbappé a réussi à marquer un doublé.

"Cristiano est très en colère car Lionel Messi a marqué un triplé et Kylian Mbappé a marqué deux buts. Il est clair que cela le ronge. Je plains Roberto Martinez ; il essaie d'adoucir la situation en disant qu'il a le meilleur buteur du monde à sa disposition, mais intérieurement, il comprend que cela nuit à l'équipe", déclare Scholes.

Problèmes tactiques et solutions

Malgré la présence de nombreux joueurs talentueux dans l'effectif du Portugal, la présence de Cristiano Ronaldo en pointe ralentit la vitesse de transition de l'équipe. Selon Scholes, dans le football moderne, un attaquant doit être en mouvement constant et mettre la pression sur les défenseurs.

Paul Scholes a également fait sa proposition sur la manière d'utiliser l'attaquant expérimenté : "Ronaldo peut marquer dans une équipe qui a la possession du ballon, mais ses mouvements posent problème lors des contre-attaques rapides. Le Portugal a d'autres excellents attaquants qui ont besoin d'un joueur capable de courir. À mon avis, Cristiano ne devrait entrer en jeu que pour les 15 dernières minutes".

Actuellement, l'équipe nationale du Portugal et son staff technique font l'objet de critiques. Le temps nous dira si Roberto Martinez apportera des changements dans la composition lors des prochains matchs ou s'il continuera à faire confiance au quintuple Ballon d'Or. Pour les fans de football ouzbeks, ce conflit et le duel virtuel entre les deux légendes restent toujours au centre de l'attention.