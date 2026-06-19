La Suisse s'impose largement face à la Bosnie-Herzégovine

Les matchs de phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, accueillie par les États-Unis, le Canada et le Mexique, continuent d'offrir des moments inoubliables à des millions de supporters. Dans un choc intense pour la 2ème journée du groupe B, la Suisse et la Bosnie-Herzégovine se sont affrontées. Après une première période marquée par la prudence et des défenses solides, la seconde mi-temps s'est transformée en un véritable festival de buts, où les hommes de Murat Yakin ont célébré une victoire convaincante 4-1.

Pluie de buts et carton rouge en seconde période

Pendant une grande partie de la rencontre, les deux équipes ont fait preuve d'une organisation rigoureuse en défense. Cependant, la situation a totalement basculé dans le dernier quart d'heure. À la 74ème minute, l'attaquant suisse Yohan Manzambi a ouvert le score d'une frappe précise.

Après ce but, les Bosniaques ont tout tenté pour rétablir l'équilibre, mais à la 80ème minute, le défenseur Muharemovich a été sanctionné d'un carton rouge direct pour faute grossière. En supériorité numérique, les Suisses ont accentué leur pression. Peu après, à la 84ème minute, Ruben Vargas, entré en jeu, a doublé la mise. À la 90ème minute, Yohan Manzambi a fait preuve d'une nouvelle fois de son grand talent en inscrivant un doublé — 3-0.

Le temps additionnel a apporté des rebondissements pour les supporters des deux camps. Refusant de s'avouer vaincus, Ermin Mahmić a réduit l'écart à la 90+3ème minute. Cependant, c'est le capitaine suisse Granit Xhaka qui a eu le dernier mot en transformant froidement un penalty à la 90+8ème minute pour sceller le score final — 4-1.

Grâce à cette victoire cruciale, l'équipe de Murat Yakin porte son total à 4 points et prend la tête du groupe B. Les Bosniaques se retrouvent dans une position très difficile pour l'accès aux play-offs. Le deuxième choc de ce groupe opposera le Mexique à la Corée du Sud.

Résumé du match et compositions :

Suisse : Kobel, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodrigues, Ryder (Vargas, 71), Ebisher (Sou, 71), Xhaka, Freuler, Ndoy, Embolo.

Bosnie-Herzégovine : Vasil, Dedic, Katic, Muharemovich, Kolashinac, Tahirovic, Memic, Alajbegovic (Mahmic, 90+1), Sunic, Demirovic (Lukic, 86), Dzeko (Bajrateravic, 64).

Buteurs : Manzambi (74, 90), Vargas (84), Xhaka (90+7) — Mahmic (90+3).

Expulsion : Muharemovich (80).

Conclusion des analystes sportifs de Zamin : L'équipe nationale suisse a produit un football organisé et de qualité européenne, remportant une victoire méritée et large. Bien que la Bosnie-Herzégovine ait opposé une résistance courageuse jusqu'à la 80ème minute, le carton rouge et l'infériorité numérique ont anéanti leurs plans. Les hommes de Murat Yakin ont fait un pas de géant vers la qualification.

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