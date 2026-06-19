La Suisse s'impose largement face à la Bosnie-Herzégovine

·20·Sport
La Suisse s'impose largement face à la Bosnie-Herzégovine

Les matchs de phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, accueillie par les États-Unis, le Canada et le Mexique, continuent d'offrir des moments inoubliables à des millions de supporters. Dans un choc intense pour la 2ème journée du groupe B, la Suisse et la Bosnie-Herzégovine se sont affrontées. Après une première période marquée par la prudence et des défenses solides, la seconde mi-temps s'est transformée en un véritable festival de buts, où les hommes de Murat Yakin ont célébré une victoire convaincante 4-1.

Pluie de buts et carton rouge en seconde période

Pendant une grande partie de la rencontre, les deux équipes ont fait preuve d'une organisation rigoureuse en défense. Cependant, la situation a totalement basculé dans le dernier quart d'heure. À la 74ème minute, l'attaquant suisse Yohan Manzambi a ouvert le score d'une frappe précise.

Après ce but, les Bosniaques ont tout tenté pour rétablir l'équilibre, mais à la 80ème minute, le défenseur Muharemovich a été sanctionné d'un carton rouge direct pour faute grossière. En supériorité numérique, les Suisses ont accentué leur pression. Peu après, à la 84ème minute, Ruben Vargas, entré en jeu, a doublé la mise. À la 90ème minute, Yohan Manzambi a fait preuve d'une nouvelle fois de son grand talent en inscrivant un doublé — 3-0.

Le temps additionnel a apporté des rebondissements pour les supporters des deux camps. Refusant de s'avouer vaincus, Ermin Mahmić a réduit l'écart à la 90+3ème minute. Cependant, c'est le capitaine suisse Granit Xhaka qui a eu le dernier mot en transformant froidement un penalty à la 90+8ème minute pour sceller le score final — 4-1.

Grâce à cette victoire cruciale, l'équipe de Murat Yakin porte son total à 4 points et prend la tête du groupe B. Les Bosniaques se retrouvent dans une position très difficile pour l'accès aux play-offs. Le deuxième choc de ce groupe opposera le Mexique à la Corée du Sud.

Résumé du match et compositions :

  • Suisse : Kobel, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodrigues, Ryder (Vargas, 71), Ebisher (Sou, 71), Xhaka, Freuler, Ndoy, Embolo.

  • Bosnie-Herzégovine : Vasil, Dedic, Katic, Muharemovich, Kolashinac, Tahirovic, Memic, Alajbegovic (Mahmic, 90+1), Sunic, Demirovic (Lukic, 86), Dzeko (Bajrateravic, 64).

  • Buteurs : Manzambi (74, 90), Vargas (84), Xhaka (90+7) — Mahmic (90+3).

  • Expulsion : Muharemovich (80).

Conclusion des analystes sportifs de Zamin :

L'équipe nationale suisse a produit un football organisé et de qualité européenne, remportant une victoire méritée et large. Bien que la Bosnie-Herzégovine ait opposé une résistance courageuse jusqu'à la 80ème minute, le carton rouge et l'infériorité numérique ont anéanti leurs plans. Les hommes de Murat Yakin ont fait un pas de géant vers la qualification.

Suivez les autres matchs du groupe B de la Coupe du Monde, les dernières exclusivités et les journaux du Mundial toujours sur les pages de Zamin !

SuisseBosnie-HerzégovineMurat YakinJohan ManzambiGranit Xhaka
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

L'Inter prolonge le contrat de Cristian Chivu : le technicien roumain reste jusqu'en 2028L'Inter prolonge le contrat de Cristian Chivu : le technicien roumain reste jusqu'en 2028Aujourd'hui, 02:34Ja’far Irismetov explique comment arrêter le Portugal et RonaldoJa’far Irismetov explique comment arrêter le Portugal et RonaldoAujourd'hui, 02:29Paul Scholes : Cristiano Ronaldo est devenu un problème pour l'équipe du PortugalPaul Scholes : Cristiano Ronaldo est devenu un problème pour l'équipe du PortugalAujourd'hui, 02:00Eldor Shomurodov : « Ce n'est pas la fin du chemin, nous irons de l'avant ! »Eldor Shomurodov : « Ce n'est pas la fin du chemin, nous irons de l'avant ! »Aujourd'hui, 01:59Qu'a dit Timur Kapadze sur le match de notre équipe nationale ?Qu'a dit Timur Kapadze sur le match de notre équipe nationale ?Aujourd'hui, 01:46Abduqodir Husanov prend des nouvelles de l'opérateur blessé lors du match Ouzbékistan — ColombieAbduqodir Husanov prend des nouvelles de l'opérateur blessé lors du match Ouzbékistan — ColombieAujourd'hui, 01:44
AnnoncesPartenariat
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?