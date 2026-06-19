Ja’far Irismetov explique comment arrêter le Portugal et Ronaldo

Bien que nos représentants aient manqué leur chance face à la Colombie (1:3) lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2026, les débats passionnés autour de notre équipe nationale et la confiance en une qualification pour le tour suivant ne se sont pas éteints. Ja’far Irismetov, ancien attaquant légendaire et expert chevronné de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, a partagé son analyse sur les capacités des « Loups blancs », le futur adversaire, le Portugal, et la manière de stopper leur leader, Cristiano Ronaldo.

Selon l'avant-centre expérimenté, nos compatriotes ont suffisamment de potentiel non seulement pour sortir du groupe, mais aussi pour s'imposer comme leaders du quartet.

Cannavaro ne changera pas la tactique : Nous avons notre propre force

D'après Ja’far Irismetov, l'entraîneur principal Fabio Cannavaro n'apportera pas de changements radicaux dans la composition et la tactique lors des prochains matchs décisifs. La raison est que l'équipe a déjà développé ses propres points forts qui continuent de porter leurs fruits :

Contre-attaques rapides : Notre équipe est très active dans l'organisation de raids rapides, profitant efficacement des erreurs de l'adversaire.

Contrôle du ballon et ligne d'attaque puissante : L'effectif compte suffisamment de joueurs capables de conserver le ballon avec assurance. Un attaquant talentueux comme Eldor Shomurodov peut représenter un danger sérieux pour n'importe quelle ligne défensive.

Attaques au second rideau : Le fait d'avoir des joueurs capables de s'insérer courageusement dans l'attaque depuis des zones plus profondes (milieu de terrain) pour intensifier le rythme du jeu est un avantage pour nous.

« Ronaldo reste Ronaldo, mais le danger principal est ailleurs »

En abordant l'une des questions les plus intéressantes pour les supporters — comment arrêter le leader portugais Cristiano Ronaldo — l'ancien attaquant a souligné qu'il fallait se concentrer sur le jeu collectif plutôt que sur un seul individu.

« Comment arrêter Ronaldo ? Pour être honnête, je ne sais pas exactement quel est son niveau actuel. À mon avis, le danger majeur dans l'équipe adverse vient actuellement de Bruno Fernandes et d'autres joueurs. Mais Ronaldo reste Ronaldo. Il se peut qu'il ne soit pas très visible pendant tout le match, mais il est capable de transformer la moindre occasion en but. Il maîtrise cela parfaitement. C'est pourquoi je pense qu'il n'est pas nécessaire de lui assigner un joueur spécifique pour le surveiller ».

Nous n'avons plus rien à craindre : l'objectif est simplement de prendre des points !

Irismetov a souligné qu'après la défaite contre la Colombie, l'équipe doit se libérer de la pression psychologique et agir avec plus de liberté. Désormais, il ne faut viser que vers l'avant.

Nous sommes forts grâce à notre jeu collectif. Si nous ne laissons pas de grands espaces aux Portugais et si nous jouons de manière dense et disciplinée, nous pouvons les battre, ou du moins quitter le terrain avec un résultat positif. Pour être honnête, nous n'avons plus rien à craindre ni à perdre — quelle que soit la situation, nous devons essayer de prendre des points.

Le plus important est de ne pas perdre le prochain match. Ensuite, nous pourrons penser aux points lors du match de la troisième journée contre la République démocratique du Congo. Bien sûr, le Congo n'est pas un adversaire facile.

La formule pour sortir du groupe : 4 points sont-ils suffisants ?

L'expert a analysé la situation du groupe d'un point de vue mathématique et a très hautement évalué le potentiel de l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Selon lui, 4 points récoltés lors des deux matchs restants pourraient ouvrir les portes du tour suivant.

« Si nous prenons quatre points, nous aurons une très bonne chance de sortir du groupe. Avec ce résultat, nous nous qualifierons soit en troisième, soit en deuxième position. Selon la situation, nous pourrions même occuper la première place du groupe », a déclaré Irismetov, donnant beaucoup d'espoir aux supporters ouzbeks.

Conclusion finale des commentateurs sportifs de Zamin : Les paroles de l'attaquant expérimenté sont justes. En tirant les leçons des erreurs commises contre la Colombie, il est temps de montrer un football ordonné et courageux face au Portugal. Notre effectif possède assez de stars pour tenir tête aux géants mondiaux. La tâche actuelle est de donner tout son possible sur le terrain et, comme l'a dit Ja’far Irismetov, de changer radicalement la situation dans le groupe. Nous croyons en nos joueurs !

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