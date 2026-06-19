L'Inter prolonge le contrat de Cristian Chivu : le technicien roumain reste jusqu'en 2028

L'Inter Milan a officiellement annoncé la poursuite de sa collaboration avec l'entraîneur Cristian Chivu. Le technicien roumain, qui a remporté des succès majeurs dès sa première saison, restera à San Siro jusqu'en 2028. Cette décision est considérée par la direction du club comme une marque de haute confiance envers les résultats obtenus par l'entraîneur en peu de temps. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, Cristian Chivu a enregistré des résultats dépassant toutes les attentes la saison dernière. Sous sa direction, les Nerazzurri ont remporté le championnat de Serie A et la Coupe d'Italie, réalisant ainsi un « doublé doré ». Passé de l'équipe des jeunes (Primavera) à l'équipe première en juin 2025, l'entraîneur a joué un rôle clé dans la conquête du 21e Scudetto et de la 10e Coupe nationale du club.

Résultats historiques et nouveaux records

La saison estreia de Chivu a été marquée non seulement par les trophées, mais aussi par des records historiques. En 58 matchs, il a transformé l'équipe en une véritable force dominante. En conséquence, il a été élu meilleur entraîneur de la saison par la Lega Calcio Serie A. Cette reconnaissance prouve une fois de plus que Chivu est l'un des entraîneurs les plus talentueux et prometteurs d'Europe.

De plus, le technicien roumain a rejoint le cercle des entraîneurs d'élite de l'histoire de l'Inter. Il est devenu le cinquième entraîneur à remporter le championnat dès sa première année au club, rejoignant Arpad Weisz, Alfredo Foni, Giovanni Invernizzi et le légendaire Jose Mourinho. Plus important encore, Chivu est devenu la seule personne dans l'histoire du club à avoir remporté la ligue et la coupe la même année, tant comme joueur que comme entraîneur.

La philosophie Interismo et l'esprit d'équipe

Au-delà des résultats sur le terrain, Chivu a gagné l'affection des supporters et de la direction par sa fidélité aux valeurs du club. Dès son arrivée, il a défini la « fierté, la loyauté et l'Interismo » (l'esprit propre au club) comme principes fondamentaux. Cette philosophie a permis de créer un environnement sain dans le vestiaire et d'unir les joueurs vers un objectif commun.

L'humilité de l'entraîneur mérite également une reconnaissance particulière. Lors des célébrations de la Coupe d'Italie et de la Serie A, il n'a pas cherché à être le premier à lever le trophée. Au contraire, il a préféré laisser les joueurs être au centre de l'attention. Ce n'est qu'à la demande de Lautaro Martinez et d'autres joueurs cadres qu'il a pris la coupe. Cette approche a renforcé davantage la solidarité au sein de l'équipe.

Le nouveau contrat assure une stabilité à long terme pour le club. Désormais, la direction de l'Inter ambitionne, avec Chivu, de triompher non seulement en Italie, mais aussi sur la scène européenne, notamment en Ligue des Champions. Le renforcement de l'effectif et l'intégration de jeunes talents dans l'équipe première pour les saisons à venir resteront sous le contrôle de Chivu.