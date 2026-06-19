Zlatan Ibrahimovic souligne l'erreur tactique de Ronaldo

Le match nul inattendu (1:1) entre le Portugal et la RD Congo lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 suscite de nombreux débats dans le monde du football. La performance de Cristiano Ronaldo, 41 ans, qui participe à sa sixième Coupe du Monde, est particulièrement scrutée par les experts.

La légende du football suédois Zlatan Ibrahimovic, fidèle à lui-même, a critiqué de manière tranchante et élégante l'action tactique de Ronaldo dans l'une des situations du match.

Leçon tactique d'Ibrahimovic : où Ronaldo s'est-il trompé ?

À la 68e minute, alors que le score était de 1:1, Ronaldo a manqué une occasion idéale — son tir a frôlé le poteau. Cependant, selon Zlatan, Cristiano a commis une erreur stratégique avant même de frapper, dès la réception du ballon, et aurait dû le laisser à son coéquipier Bruno Fernandes.

Déclaration de Zlatan Ibrahimovic à la publication « Fox Sports » : « Habituellement, les attaquants se déplacent du poteau proche vers l'angle opposé. Dans cette situation, l'avant-centre attire le défenseur adverse et crée un espace (zone) pour le coéquipier qui arrive derrière. Par conséquent, tu as pris la mauvaise décision dès le départ, Cristiano ».

Chronologie du match de Ronaldo contre la RD Congo

Âge et statut : 41 ans, 6e Coupe du Monde de sa carrière (record absolu).

Temps de jeu : A joué l'intégralité des 90 minutes dès les premières secondes.

Efficacité : Aucun but ni passe décisive, a manqué une occasion dans une situation litigieuse.

Qu'attend le Portugal pour la suite ?

Il est certain que le chemin ne sera pas facile pour les Portugais lors de ce Mondial qui se déroule en Amérique du Nord (USA, Canada et Mexique) jusqu'au 19 juillet. Après la perte inattendue de points lors du premier tour, l'équipe de Cristiano Ronaldo attend deux adversaires très sérieux dans le groupe :

Ouzbékistan — Dirigée par Fabio Cannavaro et comptant Abdukodir Husanov, l'un des défenseurs les plus chers au monde, notre équipe nationale devrait être un véritable « casse-tête » pour les attaquants portugais.

Colombie — Une équipe physiquement très puissante, devenue leader du groupe après avoir battu nos représentants 3:1 lors de la première journée.

Après une critique aussi sévère de Zlatan, nous verrons bientôt comment Ronaldo tirera les conclusions pour les prochains matchs, notamment lors du duel crucial contre l'Ouzbékistan. Suivez avec nous les moments les plus intenses de la Coupe du Monde !