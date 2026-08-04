À 40 ans, un nouveau chapitre : le héros de la Coupe du monde 2026 Vozinha rejoint Colo-Colo

Vozinha, l’un des héros du parcours historique du Cap-Vert à la Coupe du monde 2026, poursuivra sa carrière en Amérique du Sud. Le gardien de 40 ans a signé avec le club chilien de Colo-Colo.

L’accord court initialement jusqu’à la fin de 2026. Si le gardien expérimenté répond aux attentes du staff technique, le club pourra prolonger le contrat d’une saison supplémentaire.

Le transfert officialisé après la visite médicale

Colo-Colo a officiellement annoncé la signature de Vozinha après sa réussite aux examens médicaux nécessaires.

« Vozinha a signé son contrat et est officiellement devenu un nouveau joueur de Colo-Colo », a indiqué le club.

L’accord porte sur six mois et comprend une option de prolongation d’un an. Le gardien a rejoint le club chilien en tant qu’agent libre après l’expiration de son contrat avec Chaves, pensionnaire de deuxième division portugaise. Colo-Colo ne versera donc aucune indemnité de transfert à un autre club.

Selon les informations communiquées, Vozinha évoluera dans sa nouvelle équipe avec le numéro 29 sur le dos.

Un match au Mondial a changé sa carrière

Le transfert de Vozinha n’est pas un simple accord de courte durée avec un agent libre ordinaire. À 40 ans, il a rejoint le Chili après être devenu l’un des gardiens les plus commentés de la Coupe du monde.

Le Cap-Vert a participé pour la première fois de son histoire à un Mondial. Lors de son premier match, la sélection a fait 0-0 contre l’Espagne. Vozinha a réalisé sept arrêts et est devenu l’un des principaux héros de la rencontre.

Le Cap-Vert a ensuite partagé les points avec l’Uruguay et réussi à sortir de la phase de groupes. Son parcours historique s’est arrêté en huitièmes de finale après un duel intense contre l’Argentine, prolongations comprises : 2-3.

Il a prouvé que 40 ans n’étaient pas un obstacle

Les gardiens peuvent généralement évoluer au plus haut niveau plus longtemps que les joueurs de champ. Toutefois, débuter en Coupe du monde à 40 ans puis obtenir un contrat sur un nouveau continent reste un événement exceptionnel.

Vozinha ne s’est pas contenté de repousser les tirs pendant le Mondial. L’analyse de la FIFA l’a classé parmi les gardiens leaders du tournoi pour ses statistiques de jeu au pied et de lancement des attaques. Même après l’élimination du Cap-Vert, il est resté bien placé dans ce classement.

Cela montre que Colo-Colo n’a pas recruté Vozinha uniquement pour sa notoriété. Le club s’est attaché les services d’un gardien capable de résister à la pression des grands matchs, de diriger sa défense et de transmettre son expérience aux jeunes joueurs.

Une place de titulaire qui n’est pas garantie

La réussite en Coupe du monde a offert un nouveau contrat à Vozinha, mais ne lui garantit pas automatiquement une place dans le onze de départ.

L’entraîneur de Colo-Colo, Fernando Ortiz, a souligné que Vozinha, comme tout autre joueur, devra se battre pour gagner sa place sur le terrain.

Dans ce contexte, le contrat de courte durée constitue un test pour les deux parties :

Partie Objectif principal Vozinha Gagner une place dans le onze de départ Colo-Colo Évaluer sa forme et sa régularité Staff technique Accroître la concurrence entre les gardiens Direction du club Décider d’une éventuelle prolongation pour 2027

La presse chilienne estime que ses débuts pourraient avoir lieu le 16 août contre O’Higgins. Cette date n’a toutefois pas encore été confirmée par la composition officielle de l’équipe.

Une autorisation spéciale a également été nécessaire pour le nom sur son maillot

Le nom complet de Vozinha est Josimar José Évora Dias. « Vozinha » est le surnom qu’il porte depuis son enfance.

Les règles du football chilien limitant l’utilisation des surnoms sur les maillots, la question du maintien du nom populaire du gardien a fait l’objet de discussions spécifiques. Après l’accord des autres clubs de la ligue, il a été autorisé à porter le nom « Vozinha » sur son maillot.

Cette question revêtait également une importance commerciale. Après la Coupe du monde, le gardien s’est fait connaître auprès du public international sous le nom de Vozinha.

Arrivé sans club au Mondial, il est devenu une star

Vozinha avait terminé son aventure avec Chaves avant la Coupe du monde et se trouvait sans perspective claire. Quelques semaines plus tard, il est devenu l’une des grandes révélations du tournoi et a obtenu un contrat avec l’un des clubs les plus connus d’Amérique du Sud.

Au cours de sa carrière, il a également joué dans des clubs d’Angola, de Moldavie, de Chypre et de Slovaquie, en plus du Portugal. Colo-Colo sera toutefois sa première expérience dans le football sud-américain.

Ce nouveau championnat lui demandera de s’adapter à un style de football différent. Le rythme élevé au Chili, les duels physiques dans la surface et la forte pression des supporters constitueront de nouveaux défis pour le gardien expérimenté.

Que gagne Colo-Colo ?

L’arrivée de Vozinha pourrait apporter au club des bénéfices à la fois sportifs et marketing.

Sur le plan sportif :

une expérience des grandes compétitions internationales ;

la capacité à réaliser des arrêts décisifs ;

la faculté de diriger la ligne défensive ;

un concurrent et un modèle pour les jeunes gardiens.

Sur le plan commercial :

une forte notoriété acquise après la Coupe du monde ;

un accès aux publics cap-verdiens et africains ;

un intérêt accru pour les maillots et les produits du club ;

une visibilité internationale renforcée pour la marque Colo-Colo.

Le président du club, Aníbal Mosa, a également reconnu que le transfert avait un fort impact médiatique et marketing, en plus de l’apport de Vozinha sur le terrain.

Six mois pour décider de son avenir

Le premier contrat de Vozinha à Colo-Colo n’est pas de longue durée. Il aura jusqu’à la fin de la saison pour faire ses preuves.

Si le gardien affiche au Chili le même niveau qu’au Mondial, le club pourra activer l’option d’une année supplémentaire. Cela lui permettrait de poursuivre sa carrière au plus haut niveau à 41 ans et, éventuellement, de participer à des compétitions continentales.

Quelques mois après s’être retrouvé sans club, Vozinha se prépare désormais à relever l’un des plus grands défis de sa carrière sur un nouveau continent. Son histoire montre une nouvelle fois qu’en football, les opportunités peuvent surgir au moment le plus inattendu.

Pensez-vous que Vozinha puisse devenir le gardien titulaire de Colo-Colo à 40 ans ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux !