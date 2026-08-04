Islombek Ismoilov évalue très positivement les jeunes de Dinamo

L’un des chocs de la 15e journée de la Superliga a opposé Dinamo à Neftchi. La rencontre disputée à Samarcande s’est achevée sur un score vierge de 0-0, a annoncé le service de presse du PFK Dinamo.

Après le match, l’entraîneur de Neftchi, Islombek Ismoilov, a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse. Selon lui, les deux équipes ont essayé de pratiquer un football offensif.

« Tout le monde sait que les deux équipes proposent un jeu offensif. Les deux camps ont eu suffisamment d’attaques et d’occasions de but, mais il n’a manqué que les buts. Nous allons analyser nos erreurs », a déclaré Ismoilov.

L’entraîneur a également répondu à une question sur l’inefficacité du solide effectif de Neftchi lors de cette rencontre. Il a ajouté que l’équipe de Dinamo ne pouvait pas non plus être considérée comme faible.

Ismoilov a souligné que l’équipe de Samarcande comptait, outre l’expérimenté Bahodir Nasimov, de jeunes joueurs en progression tels que Firdavs Abdurahmonov, Oybek O‘rmonjonov et Behruzbek Obloqulov. Selon lui, Anvarjon Hojimirzayev est également en bonne forme actuellement.

« Ces garçons sont encore peu connus, mais à cet âge, les jeunes de Dinamo comptent parmi les meilleurs d’Ouzbékistan», a déclaré l’entraîneur principal de Neftchi.

Ismoilov a déclaré qu’un effectif solide ne garantissait pas toujours la victoire. Il a cité en exemple le fait que l’Espagne n’avait pas réussi à battre le Cap-Vert lors de la Coupe du monde.

Selon l’entraîneur, il n’est pas facile de se maintenir en haut du classement et de viser le titre. Dinamo est entré sur le terrain face à Neftchi sans rien à perdre et a livré une bonne prestation.