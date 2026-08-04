Ferran Torres pose une condition contractuelle à la direction du FC Barcelone

L’attaquant du FC Barcelone Ferran Torres a fait une déclaration ferme sur son avenir en Catalogne, exigeant une réponse claire de la direction concernant son contrat personnel. Dans une interview accordée lors de la tournée de présaison du club aux États-Unis, le joueur a laissé à ses dirigeants l’initiative de décider de son avenir, soulignant que le club devait démontrer concrètement l’importance qu’il lui accorde. Comme le rapporte Goal.com .

D’après Mundo Deportivo, qui cite Sportico, le joueur espagnol de 26 ans a été directement interrogé sur la possibilité de signer un nouveau contrat avec le club catalan. Torres a exposé sa position sans détour, indiquant qu’il attendait des dirigeants un signal clair confirmant qu’il occupe une place centrale dans le projet sportif du club pour l’avenir.

L’intérêt du PSG et la position du joueur

Ces dernières semaines, les informations faisant état d’un intérêt sérieux du PSG pour l’attaquant polyvalent, afin de renforcer son secteur offensif, se sont multipliées. Le champion de Ligue 1 suivrait attentivement la situation, tandis que le joueur n’a pas caché sa satisfaction de susciter l’intérêt des grands clubs européens.

Commentant les rumeurs concernant l’intérêt du club parisien, Torres a souligné que l’attention de prétendants aussi prestigieux était une source de confiance pour tout joueur, mais que sa priorité principale restait inchangée. Selon l’attaquant, de telles offres sont néanmoins importantes pour qu’un joueur se sente reconnu à sa juste valeur.

Le contrat et les possibilités pour l’avenir

Malgré les pressions extérieures et les conditions posées à la direction du FC Barcelone, Ferran Torres se trouve dans une position assez confortable grâce à la durée de son contrat actuel. Contrairement à certains joueurs dont le contrat arrive bientôt à échéance, le Valencien affirme avoir le temps d’évaluer sereinement ses options.

Il a insisté sur le fait que son contrat actuel lui permettait de conserver le contrôle de son avenir, quelles que soient les rumeurs de transfert. Le joueur a précisé que, quelle que soit l’évolution de la situation, le dernier mot et la décision finale lui appartiendraient.