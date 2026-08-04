Liverpool confronté à un problème de transfert et prépare un plan B

Liverpool, l’un des grands clubs de la Premier League anglaise, multiplie les démarches pour renforcer son effectif lors du mercato estival et trouver un joueur de qualité pour son secteur offensif. Selon CaughtOffside, les Reds poursuivent les négociations afin de recruter Bradley Barcola, l’attaquant du Paris Saint-Germain, mais les deux parties ne sont toujours pas parvenues à un accord sur le montant du transfert. Goal.com rapporte .

Le club parisien réclame une somme colossale comprise entre 140 et 145 millions de livres sterling pour son jeune talent français. De son côté, la direction de Liverpool a indiqué être prête à investir environ 100 millions d’euros dans ce transfert. Toutefois, l’écart considérable entre les exigences financières des deux clubs complique les négociations et compromet la conclusion de l’opération.

L’intérêt pour Bradley Barcola et le principal problème

Âgé de 23 ans, Bradley Barcola correspond parfaitement aux plans tactiques du staff de Liverpool grâce à sa grande vitesse, ses accélérations balle au pied sur les ailes et sa capacité à évoluer aussi bien à droite qu’à gauche. Le joueur lui-même ne serait pas opposé à l’idée de rejoindre le projet du club de la Mersey.

Cependant, le prix très élevé fixé par le Paris Saint-Germain pousse la direction de Liverpool à examiner rapidement d’autres options. Attendre jusqu’aux derniers jours du mercato en poursuivant une seule piste pourrait nuire au potentiel offensif de l’équipe lors de la nouvelle saison.

Rayan de Bournemouth, principale solution de repli

Si les négociations avec le Paris Saint-Germain aboutissent à une impasse définitive, Liverpool se tournera vers Rayan , l’attaquant brésilien de Bournemouth, comme solution de repli. L’ailier de 20 ans a déjà été identifié par les Reds comme leur principale alternative.

Selon la source, Liverpool est déjà parvenu à un accord de principe avec le jeune joueur sur les conditions de son contrat. Rayan s’est rapidement adapté au championnat anglais et a attiré l’attention grâce à sa puissance physique et sa vitesse.

Afin de renforcer son effectif avant la nouvelle saison, Liverpool a déjà recruté le défenseur Jérémy Jacquet et l’ailier Víctor Muñoz. Toutefois, ces arrivées ne suffisent pas à combler totalement le vide laissé par Mohamed Salah, parti du club, si bien que la direction continue de chercher une nouvelle star offensive.