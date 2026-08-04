Jack Wilshere conseille à Myles Lewis-Skelly de rester à Arsenal

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Jack Wilshere conseille à Myles Lewis-Skelly de rester à Arsenal

Les rumeurs de transfert autour de Myles Lewis-Skelly, formé à Arsenal, attirent l’attention du monde du football. Selon The Independent, Manchester United s’intéresse sérieusement au défenseur polyvalent de 19 ans et prépare une offre pour le mercato estival. L’avenir de ce jeune joueur, suivi par des clubs de Munich et de Manchester, suscite actuellement de nombreuses interrogations. D’après Goal.com informe .

La fin de la saison dernière a été particulièrement réussie pour le jeune talent. Les hommes de Mikel Arteta ont remporté le championnat d’Angleterre et atteint la finale de la Ligue des champions. Les performances remarquées de Lewis-Skelly lors de ces matches importants ont attiré l’attention des recruteurs de clubs rivaux, tandis que les Red Devils envisagent de le faire venir pour concurrencer Luke Shaw au poste d’arrière gauche.

Les conseils de Jack Wilshere et le caractère du joueur

L’ancien entraîneur de l’équipe des moins de 18 ans d’Arsenal, Jack Wilshere, a livré de précieux conseils au jeune joueur dans une interview accordée à Sky Sports. Wilshere a appelé Myles à rester dans le nord de Londres et à continuer de se battre pour une place dans l’équipe première. Selon le technicien, le joueur est capable de supporter une concurrence de ce niveau.

Wilshere a particulièrement salué le caractère de ce joueur issu de la génération de Myles : « L’année dernière a été riche en défis intéressants pour Myles. Depuis les catégories les plus jeunes de l’académie, il a toujours fait partie des meilleurs de son groupe d’âge. Le staff technique lui a proposé les bons défis au bon moment, et il les a relevés avec succès », a souligné l’ancien milieu de terrain.

L’expérience en Ligue des champions et les ambitions de Mikel Arteta

Myles Lewis-Skelly a acquis une grande expérience dans les moments décisifs de la saison, notamment en évoluant à ses postes de prédilection lors de la finale de la Ligue des champions. Même si Arsenal s’est incliné aux tirs au but face au Paris Saint-Germain dans ce match décisif, les progrès collectifs de l’équipe n’ont pas été remis en cause.

Wilshere a également salué l’exigence de Mikel Arteta et sa volonté constante de conduire le club vers les sommets. La conservation et le développement des jeunes talents restent au cœur de la politique du club pour atteindre les grandes ambitions fixées par l’entraîneur londonien.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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