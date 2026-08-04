Les cartes graphiques dotées de 4 GB de mémoire mises à l’épreuve dans les jeux modernes

Alors que les exigences des jeux PC augmentent fortement ces dernières années, la capacité de mémoire vidéo d’une carte graphique devient de plus en plus importante. Les experts de Tom’s Hardware ont réalisé des tests pratiques spécifiques afin de déterminer les performances actuelles des appareils dotés de 4 GB de mémoire vidéo. Cette étude constitue une étape importante pour comprendre comment des GPU aux capacités limitées peuvent faire fonctionner des jeux modernes. Ixbt.com en parle dans son rapport.

Comme on le sait, la carte graphique Radeon RX 9050 4GB, équipée de 4 GB de mémoire, a récemment été annoncée. Toutefois, ce modèle n’était pas destiné à la vente au détail libre. Pour les tests, les experts ont donc choisi deux modèles connus de leur époque : la GeForce GTX 1650 Super et la Radeon RX 6500 XT. Les auteurs n’ont pas effectué une analyse exhaustive, mais ont testé plusieurs jeux d’e-sport populaires ainsi que le jeu exigeant Cyberpunk 2077.

Résultats des tests synchronisés et des jeux

Selon les tests réalisés, la carte graphique AMD s’est montrée nettement plus rapide que sa concurrente, la GeForce GTX 1650 Super, dans des jeux en ligne populaires comme Fortnite, Apex Legends et Counter-Strike 2. Toutefois, la situation s’est radicalement inversée dans Cyberpunk 2077, particulièrement exigeant sur le plan graphique.

Les experts ne se sont pas contentés de lancer les jeux : ils ont sélectionné les réglages graphiques optimaux pour chaque modèle et mesuré précisément la consommation de mémoire à l’aide du logiciel HWiNFO64. Les résultats montrent que les cartes dotées d’une mémoire limitée peuvent également offrir des performances satisfaisantes avec une approche adaptée.

Réglages graphiques et consommation de mémoire

Dans Fortnite, notamment, avec le format Full HD, la technologie de mise à l’échelle XeSS Quality et des réglages graphiques moyens activés, les performances sont restées satisfaisantes et la consommation de mémoire n’a que légèrement dépassé 4 GB. Une situation similaire a été observée dans Apex Legends : il était possible d’utiliser des réglages élevés sans aucun upscaler, tandis que la consommation de mémoire est restée légèrement inférieure à 4 GB.

En revanche, dans Cyberpunk 2077, les spécialistes ont dû utiliser des réglages graphiques faibles ainsi que le mode XeSS 2.0 Balanced. Malgré cela, la consommation de mémoire des deux cartes graphiques a dépassé 5 GB. Les auteurs des tests ont néanmoins souligné que l’expérience de jeu restait globalement confortable.

Selon les spécialistes, ces tests ne peuvent pas montrer pleinement les capacités de la nouvelle Radeon RX 6500 XT ou de modèles similaires, car les GPU de nouvelle génération reposent sur une architecture bien plus puissante. Malgré tout, il est évident qu’une mémoire de 4 GB restera à l’avenir un facteur limitant majeur pour les jeux modernes.