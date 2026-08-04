La NASA indique que la Station spatiale internationale pourrait fonctionner après 2030

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La NASA indique que la Station spatiale internationale pourrait fonctionner après 2030

La Station spatiale internationale (ISS) dispose de ressources techniques suffisantes pour poursuivre ses activités après 2030. Dana Weigel, responsable des programmes de la NASA consacrés à l’orbite terrestre basse, l’a annoncé lors d’un briefing à Houston, rapporte TASS. Ixbt.com en informe .

Pour le moment, le principal plan de la NASA et de ses partenaires internationaux reste inchangé : l’exploitation de la station doit prendre fin à la fin de 2030. Ensuite, les spécialistes disposeront d’environ deux années supplémentaires pour préparer le processus de désorbitation sûre et contrôlée de l’ISS.

Capacités techniques et systèmes modulaires

Cependant, Dana Weigel souligne que l’état technique de la station permettrait de l’utiliser bien au-delà de la date prévue. Selon elle, le complexe fonctionne normalement dans les conditions actuelles et dispose d’une importante marge de solidité.

« Si nous recevons d’autres directives du point de vue législatif, nous sommes prêts à nous adapter à la situation et à modifier notre trajectoire », a déclaré Weigel. Elle a également ajouté que de nombreux systèmes essentiels de l’ISS reposaient sur une architecture modulaire et pouvaient être remplacés en cas de besoin.

Plans futurs et histoire en orbite

La question de la prolongation des activités de la station n’est pas évoquée pour la première fois. Il avait déjà été annoncé que la Russie et les États-Unis étudiaient la possibilité de maintenir l’ISS en service jusqu’en 2030. Parallèlement, la Russie prévoit de lancer en orbite le premier module de sa station orbitale nationale en 2028.

Rappelons que la Station spatiale internationale est en orbite depuis novembre 1998. En près de trois décennies, elle est devenue le plus grand laboratoire habité de l’histoire de l’humanité. Aujourd’hui, sa masse est de 435 tonnes, et atteint environ 470 tonnes avec les vaisseaux spatiaux qui y sont amarrés.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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