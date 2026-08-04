Javohir Sindarov invaincu à Saint-Louis : à deux points du leader

Ouzbékistan grand maître Javohir Sindarov L’Ouzbek a terminé invaincu les six premières rondes du tournoi Saint Louis Rapid & Blitz, disputé aux États-Unis. Lors de la deuxième journée, il a fait nulle contre les joueurs d’élite Rameshbabu Praggnanandhaa, Levon Aronian et Fabiano Caruana, et occupe seul la deuxième place avec 7 points.

À trois rondes de la fin du rapide, Sindarov ne compte que deux points de retard sur le leader Praggnanandhaa. Les parties du jour pourraient déterminer ses chances de victoire dans la section rapide.

Trois adversaires d’élite, trois nulles importantes

La deuxième journée du tournoi comprenait les rondes 4 à 6 de la compétition rapide. Sindarov est resté invaincu lors de ses trois rencontres.

Ses résultats :

Ronde Adversaire Résultat 4 Rameshbabu Praggnanandhaa Nulle 5 Levon Aronian Nulle 6 Fabiano Caruana Nulle

Praggnanandhaa est actuellement le leader du tournoi, Aronian possède une grande expérience du rapide et du blitz, tandis que Caruana est le joueur au classement classique le plus élevé parmi les participants. Ne pas perdre contre ces trois grands maîtres en une seule journée constitue donc un résultat important pour Sindarov.

Aucune défaite après six parties

Lors de la première journée, Javohir avait fait nulle contre Anish Giri et Vincent Keymer, avant de battre Jorden van Foreest.

Ainsi, son bilan après six rondes est le suivant :

1 victoire ;

5 nulles ;

0 défaite.

Dans les épreuves rapides du Grand Chess Tour, une victoire rapporte 2 points et une nulle 1 point. L’unique victoire de Sindarov lui a rapporté 2 points et ses cinq nulles 5 points, soit 7 points au total.

Dans ce système, la régularité et l’absence de défaite revêtent une grande importance. Toutefois, pour rattraper le leader, il pourrait être nécessaire de décrocher au moins une victoire dans les parties restantes.

Praggnanandhaa conserve la tête

Après six rondes, l’Indien Rameshbabu Praggnanandhaa occupe la première place avec 9 points. Il compte trois victoires et trois nulles.

Sindarov est seul deuxième avec 7 points. Derrière lui, cinq grands maîtres — Anish Giri, Wesley So, Levon Aronian, Vincent Keymer et Leinier Dominguez — totalisent 6 points chacun.

Place Joueur Pays Points 1 Rameshbabu Praggnanandhaa Inde 9 2 Javohir Sindarov Ouzbékistan 7 3–7 Anish Giri Pays-Bas 6 3–7 Wesley So États-Unis 6 3–7 Levon Aronian États-Unis 6 3–7 Vincent Keymer Allemagne 6 3–7 Leinier Dominguez États-Unis 6 8–9 Jorden van Foreest Pays-Bas 5 8–9 Fabiano Caruana États-Unis 5 10 Awonder Liang États-Unis 4

L’avance d’un point de Sindarov sur ses poursuivants est encourageante, mais le classement reste très serré. Un seul résultat lors de la dernière journée du rapide peut le propulser en tête comme lui faire perdre plusieurs places.

Le premier adversaire du jour : Leinier Dominguez

Les trois dernières rondes du rapide auront lieu le 4 août. Les parties commenceront à 12 h 00, heure de Saint-Louis, soit 22 h 00 en Ouzbékistan.

Les adversaires restants de Sindarov :

Ronde Adversaire Couleur 7 Leinier Dominguez Blancs 8 Awonder Liang Blancs 9 Wesley So Noirs

Le fait de jouer les deux premières parties avec les Blancs pourrait représenter une occasion importante pour Javohir. Un jeu actif sera notamment attendu contre Awonder Liang, dernier du classement avec 4 points, afin de viser la victoire.

Cependant, Leinier Dominguez est l’un des poursuivants directs de Sindarov avec 6 points. La partie de la septième ronde sera donc cruciale, non seulement pour rattraper le leader, mais aussi pour conserver la deuxième place.

Une victoire accentuerait la pression sur Praggnanandhaa

Comme une victoire rapporte deux points en rapide, la situation peut évoluer rapidement. Si Sindarov bat Dominguez lors de la septième ronde, il atteindra 9 points et pourra au moins provisoirement rejoindre Praggnanandhaa en tête.

Le leader indien affrontera aujourd’hui Anish Giri, Vincent Keymer et Jorden van Foreest. Tous sont des adversaires de haut niveau, ce qui signifie que Praggnanandhaa pourrait également perdre des points.

Le scénario idéal pour Sindarov :

Battre Dominguez avec les Blancs. Tirer profit de ses chances contre Liang. Jouer une partie prudente mais active contre Wesley So lors de la dernière ronde. Sans attendre les résultats de Praggnanandhaa, se battre pour prendre le maximum de points dans ses propres parties.

Le système de points change au blitz

Le Saint Louis Rapid & Blitz se compose de deux parties. Neuf rondes de rapide sont d’abord disputées, suivies d’un blitz en double ronde de 18 parties.

Le contrôle de temps du rapide est de 25 minutes par joueur, avec un incrément de 10 secondes par coup. Au blitz, les joueurs disposent de 5 minutes et de 2 secondes par coup.

Le calcul des points diffère également :

Discipline Victoire Nulle Défaite Rapide 2 1 0 Blitz 1 0,5 0

Un bon résultat en rapide procure donc un avantage important, sans toutefois garantir la victoire finale. Comme 18 parties seront disputées au blitz, le classement peut encore connaître de grands changements.

200 000 dollars et des points pour la finale du GCT

Dix grands maîtres participent au Saint Louis Rapid & Blitz. La dotation totale s’élève à 200 000 dollars, dont 50 000 pour le vainqueur. Les participants réguliers du Grand Chess Tour se disputent également des points, qui seront décisifs pour accéder à la finale du GCT en fin de saison.

Les participants au tournoi :

Javohir Sindarov, Fabiano Caruana, Levon Aronian, Wesley So, Leinier Dominguez, Awonder Liang, Vincent Keymer, Anish Giri, Jorden van Foreest et Rameshbabu Praggnanandhaa.

La régularité de Sindarov doit désormais se transformer en victoire

Rester invaincu après six rondes constitue un excellent résultat dans un tournoi réunissant l’élite. Sindarov a notamment partagé les points en une seule journée avec le leader Praggnanandhaa, Aronian et Caruana.

Cependant, pour remporter la section rapide, il devra ajouter des victoires à ses nulles. Javohir a la possibilité de jouer deux parties avec les Blancs, et ces rencontres pourraient précisément déterminer son statut dans le tournoi.

Pour l’instant, le grand maître ouzbek a accompli la mission la plus importante : il est resté invaincu face à certains des meilleurs joueurs du monde et poursuit le leader. Il doit maintenant transformer sa régularité en un maximum de points.

Selon vous, combien de points Javohir Sindarov marquera-t-il lors des trois dernières rondes du rapide ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec les passionnés de sport sur Telegram ou les autres réseaux sociaux !